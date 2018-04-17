Казахстан после итогов голосования за резолюцию РФ по Сирии ориентируется лишь на официальную позицию Кремля – МИД РК

Астана. 17 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Республика Казахстан после итогов голосования за резолюцию РФ по Сирии ориентируется лишь на официальную позицию Кремля, заявил заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев.

«Время от времени, к сожалению, в нашей соседней дружественной братской стране (РФ – КазТАГ) появляются такого рода высказывания (критика нейтральной позиции РК по отношению к российской резолюции против удара США, Великобритании и Франции по Сирии – КазТАГ). Прежде всего мы ориентируемся (…) на официальные высказывания госорганов РФ», — сказал Е.Ашикбаев.

«Всем хорошо известны итоги переговоров главы государства РК Нурсултана Назарбаева со своим коллегой — президентом РФ Владимиром Путиным. У нас налажен хороший, конструктивный, доверительный диалог на уровне правительств, госорганов. Проводятся регулярные межмидовские консультации, а также консультации между различными госорганами. Поэтому мы, прежде всего, ориентируемся на официальную позицию», — добавил он.

Вместе с тем, по словам вице-министра, как и в предыдущие годы, безусловно, Казахстан будет предпринимать определенные меры для того, чтобы такого рода мнения, высказанные рядом экспертов, политических лиц и общественных деятелей, не оказывали никакого урона отношениям стратегического союзничества между нашими государствами.

Напомним, СБ ООН отклонил российскую резолюцию, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Кроме того, в документе предлагалось «немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение устава ООН и международного права».

В поддержку проекта документа проголосовали только Россия, Китай и Боливия. Голоса против подали 8 стран, а 4 государства, в том числе Казахстан, воздержались.