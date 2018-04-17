Каждый 5-й работник в Казахстане трудится во вредных для здоровья условиях

Астана. 17 апреля. КазТАГ — Каждый 5-й работник на обследованных в Казахстане предприятиях трудится во вредных для здоровья условиях, следует из сообщения комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«По результатам обследования в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), работало 370,1 тыс. человек, или 22,3% от общего числа работников обследованных предприятий. В том числе под воздействием повышенного уровня шума и вибрации трудились 163,4 тыс. человек, под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны, превышающих ПДК (предельно допустимую концентрацию) – 124,8 тыс. человек, неблагоприятного температурного режима – 62,8 тыс. человек, других неблагоприятных факторов – 19,1 тыс. человек», — сообщается на сайте статкомитета.

Согласно статданным, тяжелым физическим трудом были заняты 84,6 тыс. человек.

«В целом по видам экономической деятельности численность мужчин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), превышала численность женщин в 3,2 раза. Исключение составили сферы: услуги по проживанию и питанию (3,9 раза), здравоохранение и социальные услуги (3,7 раза) в которых численность женщин, работающих в неблагоприятных условиях труда, превышала численность мужчин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди занятых тяжелым физическим трудом численность мужчин превышала численность женщин в 11,6 раза. Из общего числа работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, численность мужчин превышала численность женщин на 9,4%, за исключением сферы здравоохранения и социальных услуг, где численность женщин превышала численность мужчин в 9 раз.

«По регионам среди работников обследованных предприятий наибольшая доля занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), отмечена в Мангистауской области — 42,9%, в Карагандинской – 41,3%, в Павлодарской – 40,2%, в Восточно-Казахстанской – 27,2%, в Жамбылской – 24,4%. Наименьшая доля работников отмечена в Западно-Казахстанской области (5,4%)», — отмечают статистики.

В 2017 году на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятиями (организациями) было затрачено Т107 млрд 753,9 млн.

«Дополнительный отпуск (вид льгот) был предоставлен 520,2 тыс. человек, различными материальными доплатами за вредные и другие неблагоприятные условия труда пользовались 385,9 тыс. человек, получали бесплатное молоко или равноценное питание 312,4 тыс. человек, получали бесплатное лечебно-профилактическое питание 77,5 тыс. человек, в режиме сокращенного рабочего дня работали 48,5 тыс. человек», — проинформировали в статкомитете.

Статистическое наблюдение проводится ежегодно по предприятиям и организациям в отдельных видах экономической деятельности, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Обследованием охватываются предприятия сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи, здравоохранения, науки и предоставления услуг.