Министерства обороны стран СНГ обсудят работу объединенной системы ПВО в Ташкенте

Алматы. 17 апреля. КазТАГ — Участники заседания координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран Содружества независимых государств (СНГ) обсудят во вторник в столице Узбекистана развитие объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ, сообщили в минобороны РФ.

«Наиболее важным направлением совершенствования и развития объединенной системы ПВО стран — участниц СНГ является создание и развитие единых (объединенных) региональных систем противовоздушной обороны, взаимодействие органов военного управления, а также сил, входящих в состав объединенной системы ПВО», — приводит ТАСС слова ведомства во вторник.

Также члены координационного комитета рассмотрят план проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на этот год и различные вопросы военно-технического сотрудничества.

В Ташкенте соберутся делегации от министерств обороны России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, представители предприятий военно-промышленного комплекса России.

Стороны согласуют план совместных компьютерных командно-штабных учений объединенной системы ПВО стран СНГ «Региональная безопасность – 2018» и проект концепции развития единой системы государственного радиолокационного опознавания.

Система радиолокационного опознавания («свой-чужой») — аппаратно-программный технический комплекс для мгновенного различения своих войск и вооружений от войск противника.

Система ПВО СНГ — объединенная система противовоздушной обороны государств — участников СНГ создана на основе соглашения десяти стран Содружества, подписанного 10 февраля в 1995 году в Алматы. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран. В настоящее время в состав объединенной системы ПВО государств-участников СНГ входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Эта система создана для обеспечения охраны госграниц стран СНГ в воздушном пространстве и совместного контроля за порядком использования воздушного пространства. Ее важнейшей функцией является оповещение о воздушно-космической обстановке и предупреждение о ракетном и воздушном нападении. В случае такого нападения войска ПВО стран — участниц СНГ будут вести согласованные действия в рамках объединенной системы противовоздушной обороны.