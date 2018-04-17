Новый налог хотят ввести в Казахстане «для неформально занятых»

Астана. 17 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Единый совокупный платеж (ЕСП) для неформально занятых хотят ввести в Казахстане, сообщила министр труда и социальной защит населения РК Мадина Абылкасымова.

«Для упрощения регистрации и легализации деятельности неформально занятых предлагается ввести специальный налоговый режим — единый совокупный платеж (ЕСП), который объединяет четыре платежа (ИПН, ОПВ, взносы в ФСМС и ГФСС) в один», — сказала М. Абылкасымова на заседании правительства во вторник.

По ее словам, уплата ЕСП будет означать автоматическую регистрацию деятельности и участие в системе медицинского и социального страхования, пенсионного обеспечения.

«ЕСП предназначен для основных категорий самозанятых, к которым будут отнесены физлица, не использующие труд наемных работников, оказывающие услуги физлицам, не имеющие стационарное место на территории торговых объектов и рынков», — пояснила министр.

В то же время она проинформировала, что разрабатывается соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам легализации деятельности неформально занятых», который будет внесен в мажилис во втором квартале текущего года.

«В нем будет определено единое понятие занятого и самозанятого населения, а также их категорий», — уточнила она.