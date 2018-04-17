Три сценария развития экономики на случай роста курса доллара разработаны в Казахстане

Астана. 17 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Правительство Казахстана разработало 3 сценария развития экономики на случай роста курса доллара, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Было проведено заседание СЭП (совет экономической политики — КазТАГ). Обсуждали эффект как макроэкономический, так и отраслевой. Было разработано три сценария, которые предполагают увеличение курса доллара к рублю, — 70, 80, 90 — и соответствующее повышение курса тенге», — сказал Т. Сулейменов в кулуарах правительства во вторник.

При этом он добавил, что был проведен макроэкономический анализ, каким образом это скажется на росте ВВП РК, на инфляции, уровне безработицы и показателях бюджета.

«Также провели анализ, как это скажется в отраслевом разрезе, какие предприятия, которые экспортируют либо импортируют из РФ в другие страны, могут быть затронуты санкциями. Все эта работа была нами проведена. У нас подготовлен проект плана совместных действий правительства и Нацбанка, в случае если один из этих сценариев начнет реализовываться», — пояснил министр.

По его словам, план предполагает ряд мер различного характера — регуляторного, финансового, фискального и т.д.

«И в зависимости от того, будет ли это более сложная ситуация либо менее сложная, будет предприниматься тот или иной набор мер», — заключил министр.

«Как видите, рубль, в принципе, стоит на отметке 61-62 рубля (за $1 – КазТАГ). Этому помогает высокая цена на нефть. Поэтому мы не ожидаем каких-то резких движений ни по валютному, ни по макроэкономическому каналу», — добавил он.