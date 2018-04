Почему Казахстан воздержался при голосовании по предложенной Россией резолюции в Совете Безопасности ООН?

Позиция, занятая нашей страной в данном случае, порождает вопросы. Очень серьезные вопросы

Издание Daily Press со ссылкой на информационное агентство Associated Press опубликовало статью под названием «UN rejects Russian attempt to condemn US aggression in Syria» — «ООН не дает ходу российской попытке осудить агрессию США в Сирии».

В ней говорится так: «В субботу Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов отклонил российскую резолюцию, призывающую осудить «агрессию» США, Великобритании и Франции против Сирии. Результат голосования отражает одобрение союзнических воздушных ударов по сирийским химическим объектам».

Далее там сообщается о том, что против инициативы россиян проголосовали восемь стран — США, Великобритания, Франция, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Польша и Кот-д’Ивуар. За – две страны. Это – Китай и Боливия. Четыре страны — Эфиопия, Казахстан, Экваториальная Гвинея и Перу – воздержались.

Тут удивительным представляется даже не то, что в отношении предложенного Россией проекта резолюции соседний и союзный с ней Казахстан предпочел занять нейтральную позицию, а то, что его поддержала далекая южно-американская страна. Боливия. Но, как говорится, вольному воля.

Что же касается позиции, занятой Казахстаном в данном случае, она порождает вопросы. Очень серьезные вопросы. Ведь в том, что касается продолжительного конфликта в Сирии, российская сторона последовательно поддерживает официальный Дамаск, который так же, как официальная Астана, воспринимается на Западе как авторитарный режим. А вот симпатии западных держав явно отдаются тем многочисленным группировкам боевиков, которые ведут вооруженную борьбу с правительством Башара Асада. То есть – таким силам, которые движимы устремлениями, схожими с устремлениями тех людей в Казахстане, вследствие неоднократных насильственных выступлений которых наша страна перестала ощущать казавшееся незыблемым в течение многих лет спокойствие.

Сейчас уже даже официальные представители Москвы, отбросив всякий политический этикет, начинают называть вещи своими именами. А именно – прямо так и говорят, что за такого рода деструктивными силами стоят страны Запада.

Буквально на днях представитель РФ в ООН Василий Небензя, обращаясь к делегациям западных стран, сказал так: «Вы опечалены тем, что ваши бородатые питомцы отправились в бесплатное туристическое путешествие по Сирии». В данном случае он имел в виду вывод боевиков из города Дума под Дамаском. Напомним, что оттуда в общей сложности вышли 21145 боевиков и членов их семей. И они наверняка продолжат создавать проблему для официального Дамаска. России, как заявляют представители Москвы, точно известно, что главарям вооруженных группировок в Сирии даны приказы начать наступление на позиции правительственных сил в случае, если США и их союзники нанесут удары по этой ближневосточной стране в ответ на неподтвержденную химическую атаку. В общем, остается ожидать продолжения гражданской войны там. Получается, что Запад ведет против официального Дамаска опосредованную войну руками своих «бородатых питомцев».

Конечно, тут можно было бы заявить, что Казахстана все это не касается. Но как знать, как знать…

Напомним о том, что в Казахстане насильственные выступления, сопровождавшиеся столкновениями с органами правопорядка, стали возникать тогда же, когда началась так называемая «арабская весна». В 2011 году. Наши власти посредством принятия жестких мер пресекали такие попытки дестабилизации ситуации.

У нас подобных потенциальных боевиков называют «радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений», вставшими на путь террора. А вот западная и вообще дальне-зарубежная пресса называет их «бойцами», «борцами» или «активистами». А если – и «террористами», то только в кавычках: лишь в таком виде «terroristes». Вот примеры.

Французское издание 20 minutes: «Девять «террористов» было убиты в четверг в ходе наступления спецназа вблизи Алматы, главного города Казахстана» («20 minutes – «Neuf «terroristes» tués dans un raid — Monde», 17 августа 2012 года).

Французская газета Le Figaro: «Сегодня казахский суд приговорил девять человек к длительным тюремным срокам за «терроризм» после серии смертоносных атак, направленных против сил безопасности этой центрально-азиатской страны» («Kazakhstan: 9 hommes condamnés pour «terrorisme» — Le Figaro», 28 ноября 2016 года).

У нас как-то не обратили внимания на то, что указанного рода события напоминали некоторым образом начальный этап того, что называется «urban guerrilla» или «urban guerrilla warfare», что в буквальном переводе означает «городская герилья». Именно ее в полномасштабном виде мы и наблюдаем в Сирии. И попытки привнести ее в Казахстан уже были. Этого отрицать вряд ли можно.

В связи с изложенным выше остается задаться вопросом: почему на Западе этих людей называют «бойцами», «борцами» или «активистами», а не террористами без кавычек, и делают ли западные державы в действительности разницу между Сирией и Казахстаном в рассматриваемом нами контексте?!

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.