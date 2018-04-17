По Т150 тыс. выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в Алматинской области

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Талдыкорган. 17 апреля. КазТАГ – По Т150 тыс. выплатят ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) ко Дню Победы в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Акиматом области предусмотрено по Т150 тыс. каждому инвалиду и участнику войны, которые они получат в качестве разовой материальной помощи ко Дню Победы», — сообщил во вторник заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Алматинской области Ерлан Абдалиев.

По его словам в начале 2018 года средства были заложены для 188 человек, но, как с сожалением отметил глава облуправления, на сегодняшний день в регионе осталось всего 138 воинов Победы.

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