У казахстанской отрасли переработки пока есть запас прочности, чтобы выдержать падение рубля

Астана. 17 апреля. КазТАГ — Нургуль Жигер. У казахстанских предприятий перерабатывающей промышленности пока есть запас прочности в случае падения курса рубля, заявил председатель правления Союза обрабатывающей промышленности РК Марат Баккулов.

«До этого для нас курс был «бархатный» и комфортный – 5,7-5,8 (тенге за рубль – КазТАГ), мы довольно хорошо выигрывали. У любого производства есть запасы прочности для курсовой разницы. Если говорить о продукции наших конкурентов в России, то они также зависят от курса доллара. Некоторые продукты лишь частично производятся в России, а в основном завозятся из-за рубежа. И изменение цен. Пока курс до 5 (тенге за рубль – КазТАГ) – мы довольны», — сказал М. Баккулов.

Он напомнил о ситуации в 2015 году, когда рубль по отношению к тенге упал до соотношения почти 2 к 1. Тогда, по его словам, у предприятий упали и продажи, и налоги, и отчисления, и вся обрабатывающая промышленность Казахстана «чуть не рухнула».

1 рубль = Т5,34.