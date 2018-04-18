Акиматы в РК будут выплачивать надбавку учителям в долг, пока деньги не поступят в республиканский бюджет – Сагадиев

Астана. 18 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Акиматы в РК будут выплачивать надбавку учителям в долг, пока деньги не поступят в республиканский бюджет, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Исполняя поручение президента, мы попросили местные исполнительные органы, то есть акиматы, выплачивать деньги из своих резервов, понимая, что они будут замещены. У большинства акиматов средства есть, и они с января начали исполнять обязательства, понимая, что республиканский бюджет потом им эти средства возместит. Но в нескольких акиматах с перекидкой средств было достаточно сложно», — сказал Е. Сагадиев в кулуарах мажилиса парламента РК в среду.

При этом он заверил, что все учителя, которым положено выплатить деньги с 1 января 2018 года, получат эти средства.

«Для того, чтобы учителя полностью получали заработную плату, мы должны принять закон, который сегодня обсудили и приняли в мажилисе. Теперь он пойдет в сенат. После того, как этот закон вступит в силу, будут у нас бюджетные изменения. Республиканский бюджет имеет право переводить средства, предназначенные для заработной платы учителей в местные бюджеты. Сейчас у нас нет основания, чтоб из республиканского бюджета в местные бюджеты перечисляли, а они дальше перечисляли своим учителям», — уточнил глава ведомства.