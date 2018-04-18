Обновить формат конкурсного отбора в «Назарбаев Интеллектуальные школы» намерены в 2019 г.

Астана. 18 апреля. КазТАГ – Обновить формат конкурсного отбора в «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ) намерены в 2019 года, сообщается в проекте постановления правительства РК «О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 14 марта 2009 года №317 «Об утверждении правил присуждения и размеров образовательного гранта первого президента Республики Казахстан – Елбасы «Өркен» для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».

«Пункт 8 изложить в следующей редакции: 8. Конкурс проводится в порядке, определяемом рабочим органом. Конкурс для претендентов на обучение в 7-е классы, состоит из двух комплексных тестирований — теста по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления; языкового теста. Тест по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления состоит из двух разделов: «Математика»; «Количественные характеристики» (выявление навыков оперирования цифрами и способности видеть их взаимосвязь)», — говорится в документе.

Отметим, что в действующей редакции правил раздела «математика» нет, вместо него дети сдают тесты по пространственному мышлению, направленные на выявление уровня абстрактно-логического мышления.

Как пояснили разработчики проекта, в соответствии с указом президента РК «Об утверждении государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы» «возникает необходимость в пересмотре содержания и формата тестирования конкурсного отбора учащихся в 7 классы Назарбаев Интеллектуальных школ в связи с обновлением содержания среднего образования в Республике Казахстан».

«В 2019 году на поступление в 7 классы Интеллектуальных школ придут учащиеся 6 классов общеобразовательных школ, обучающиеся с 5-го класса по учебным программам, ориентированным на развитие навыков широкого спектра и достижение системных целей обучения. Новый формат тестирования конкурсного отбора создаст условия преемственности между разделами тестирований и позволит претендентам максимально продемонстрировать свои способности к изучению предметов естественно-математического направления и языковые навыки», — говорится в сравнительной таблице к проекту постановления.

Изменения коснуться и пунктов 9 и 10. В частности, кандидатуры набравших нужное количество баллов претендентов намерены просто вносить на рассмотрение комиссии, без уточнения, что это должно выполняться в порядке, определенном уполномоченным органом.

По итогам конкурса комиссия присуждает грант претендентам на обучение в 7-е классы с более высоким общим баллом теста по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления и языкового теста в пределах выделенных грантов по конкретным школам.

«При равном количестве общего балла теста по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления и языкового теста преимущество предоставляется претендентам на обучение в 7 классы с более высоким баллом по разделу «Математика». В случае, если у претендентов на обучение в 7 классы равные баллы по разделу «Математика», то преимущество предоставляется претендентам на обучение в 7 классы с более высоким баллом по разделу «Количественные характеристики». В случае, если у претендентов на обучение в 7 классы равные баллы по разделам «Математика» и «Количественные характеристики», то преимущество предоставляется претендентам на обучение в 7 классы с более высоким баллом по языку, выбранному для обучения при подаче документов на конкурс», — сказано в предложенной на рассмотрение редакции п. 10 правил.

По словам разработчиков, для достижения стратегической задачи, направленной на поиск и прием детей, способных к изучению предметов естественно-математического направления, ключевое значение имеет раздел «Количественные характеристики» (КХ) теста по оценке способностей. Данный факт обуславливает необходимость увеличения влияния теста КХ на отбор и присуждение образовательного гранта «Өркен» способным детям для обучения в Интеллектуальных школах с 7 класса.

«Задания теста КХ направлены на оценку способностей учеников видеть взаимосвязь между цифрами, оперировать цифрами на основе логического мышления и принимать правильные решения в заданных условиях. Включение теста КХ в схему присуждения гранта увеличит влияние разделов теста по оценке способностей к изучению предметов естественно-математического направления на отбор учащихся в 7 классы Интеллектуальных школ и будет способствовать совершенствованию процедур конкурсного отбора. Включение языка обучения в схему присуждения образовательного гранта при равенстве баллов по математике и разделу «Количественные характеристики» обусловлено приоритетностью языка, выбранного претендентом для обучения в Интеллектуальной школе при подаче документов на конкурс», — пояснили авторы документа.

Кроме того, резервные списки претендентов на получение гранта «Өркен» предлагают формировать по каждой школе.

«В случае наличия вакантных мест и отсутствия резервного списка претендентов по конкретной школе предлагаем предусмотреть возможность присуждения гранта претендентам из резервных списков других школ в целях рационального использования бюджетных средств, выделяемых на обучение», — сказано в проекте постановления.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 1 мая.