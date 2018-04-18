Экс-главе Кыргызстана Атамбаеву рекомендовали отозвать свои многомиллионные иски к журналистам и СМИ

Алматы. 18 апреля. КазТАГ – Комитет по защите свободы слова Кыргызстана порекомендовал экс-главе республики Алмазбеку Атамбаеву последовать примеру Сооронбая Жээнбекова, сообщает КирТАГ.

«Мы, комитет по защите свободы слова, приветствуем положительный прецедент, созданный президентом С.Жээнбековым по отказу от материальных претензий в отношении журналиста Кабая Карабекова. Комитет считает и требует, чтобы экс-президент А.Атамбаев последовал примеру действующего главы государства и отозвал все свои требования в отношении портала Zanoza, журналистов Нарына Айыпа, Дины Масловой, Дайырбека Орунбекова, правозащитницы Чолпон Джакуповой, а также сотрудников секретариата фракции «Ата-Мекен» Таалайгуль Токтакуновой и Каната Азиза, если он желает остаться в истории и в памяти общества в позитивном восприятии», — говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Facebook.

Отмечается, что поступок главы государства вселяет надежду на то, что «невмешательство в работу независимых медиа и прекращение давления на оппозицию станет неотъемлемым элементом политики действующего президента».

Напомним, президент подал в суд на журналиста Кабая Карабекова из-за статьи, опубликованной на сайте информационного агентства 24.kg в сентябре прошлого года под заголовком «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник».

Предвыборный штаб кандидата в президенты С.Жээнбекова посчитал статью оскорбительной и обратился в суд.

С.Жээнбеков требовал от автора и информагентства по 5 млн сомов. Позже глава государства отказался от материальных претензий к информагентству.

Отметим, общая сумма исков А.Атамбаева против СМИ превышает 60 млн сомов. Из них 27 млн предъявляется «Занозе».