Эксперты отмечают оживление в горно-металлургическом комплексе Казахстана

Астана. 18 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Эксперты указывают на оживление в горно-металлургическом комплексе Казахстана.

«Я нахожусь в Казахстане более 12 лет, более $20 млрд транзакций. Рынок совершенно непрозрачный. Он очень маленький, очень мало данных имеется о том, что именно происходит. Я видел, что такое в Казахстане бум до 2008 года и что произошло после этого. Рынок после этого изменился очень сильно», — отметил управляющий партнер «Шольцфон Гляйх» Стефан Шольц в среду в ходе IX горнопромышленного форума «Майнекс Центральная Азия».

«В 2015 году рынок был практически в депрессивном состоянии, где никто не мог получить никакого финансирования. Хорошая новость в том, что опять все изменилось. Может быть, не совсем полностью, но финансирование есть», — отметил он.

Как сообщил в свою очередь заместитель исполнительного директора ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП) Максим Кононов, по итогам прошлого года по всем производственным показателям в отрасли наблюдался рост.

«В частности, по углю был достигнут рост на 6%, это один из самых высоких показателей за последние годы, 111 млн тонн было добыто. По добыче руд — на 8%, по металлургии — на 5,9% и по производству готовых металлических изделий — на 5,8% выросло», — сказал М.Кононов.

По данным АГМП, в 2017 году объем экспорта продукции составил $11,5 млрд, объем импорта – $3,89 млрд.

Объем инвестиций в горнодобывающую промышленность в 2017 году составил Т419,3 млрд; в металлургическую – Т185,6 млрд.