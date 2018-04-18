К 12 годам лишения свободы приговорили экс-главу ЕНПФ Ерденаева

Алматы. 18 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. К 12 годам лишения свободы приговорили бывшего председателя правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) Руслана Ерденаева, передает корреспондент агентства.

«Признать Р. Ерденаева виновным по п. 2 ч. 4 ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и ч. 4 ст. 366 (получение взятки) УК РК. (…) Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет»,- огласил в среду приговор судья специализированного межрайонного уголовного суда Алматы Мартпек Какимжанов.

Отбывать наказание Р. Ерденаев будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Бывшего заместителя главы ЕНПФ Дабыра Медетбекова суд приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Экс-начальнику управления департамента рисков ЕНПФ Мусе Бахтову назначено 7 лет лишения свободы, учредителю ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжану Кенжебаеву – 8 лет лишения свободы, а директору ТОО «Бузгул Аурум» Азату Найзагарину – 7 лет лишения свободы.

Между тем, заместителя директора ТОО «МегаТрансАзия» Талгаса Туртаева суд лишил свободы на 1 год, однако с применением закона об амнистии освободил его от основного наказания и отпустил из зала суда.

Согласно результатам следствия, 6 октября 2016 года в результате биржевой сделки на Казахстанской фондовой бирже ЕНПФ приобрел 500 тыс. облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на общую сумму Т5 млрд, несмотря на рекомендацию о воздержании от инвестирования в облигации данной компании. За сделку должностные лица фонда якобы получили крупную взятку.

По версии гособвинения, экс-глава ЕНПФ Р. Ерденаев и его заместитель Д. Медетбеков за приобретение фондом облигаций ТОО «Бузгул Аурум» получили $700 тыс.

Сам Р. Ерденаев на прошлых заседаниях обвинил комитет национальной безопасности (КНБ) РК в давлении и заказном характере дела.

Напомним, Р. Ерденаев, М. Бахтов, Б. Кенжебаев, а также А. Найзагарин были арестованы в январе 2017 года. Аресту предшествовала проверка, которую осуществили в декабре 2016 года правоохранительные органы по заявлению Национального банка РК.