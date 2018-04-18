Астана. 18 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Почти Т19 млрд запланировано на проведение мероприятий в честь 20-летия Астаны, сообщил депутат сената парламента РК Мурта Бактиярулы.

«В связи с проведением 20-летия Астаны Т18,8 (запланировано на празднование – КазТАГ), то есть почти Т19 млрд. Он же пройдет в течение 5-6 дней, ну, ладно, неделю пройдут мероприятия, а на строительство больниц и школ уходит Т7 млрд. Может быть нужно туда больше направить? Куда будут направлены? Зачем выделяют столько средств?» — сказал М.Бактиярулы на презентации поправок в республиканский бюджет на 2018-2020 годы в сенате парламента РК в среду.

На этот счет министр финансов РК Бахыт Султанов отметил, что мероприятия по празднованию дня столицы запланированы на весь год.

«Есть поручение (президента РК — КазТАГ), празднование будет проводиться в течение года. Будут участвовать все регионы страны, и на разные мероприятия (запланированы расходы — КазТАГ). Мы можем предоставить информацию и на рабочей группе озвучить, что в основном мероприятия будут в течение года», — уточнил он.

Вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков в свою очередь добавил, что в рамках празднования дня рождения Астаны запланированы 85 мероприятий.

«В общем, Т18,8 млрд у нас предусмотрено на проведение 85 мероприятий в рамках празднования 20-летия. Полностью нас министерство финансов поддержало, и в бюджет эти средства заложены. Надеемся, с достоинством проведем эти мероприятия», — заключил представитель МКС РК.