Эрдоган объявил о внеочередных выборах в Турции

Алматы. 18 апреля. КазТАГ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении 24 июня 2018 года досрочных президентских и парламентских выборов, сообщает агентство «Анадолу».

«В ходе переговоров с главой Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы», — сказал Р.Эрдоган в среду.

По его словам, с сегодняшнего дня в Турции начинается юридический процесс подготовки к выборам.

«Высшая избирательная комиссия Турции (YSK) незамедлительно приступит к подготовке», — сказал Р.Эрдоган.

Он отметил, что «операции ВС Турции в Сирии и исторически важные события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью предпринять шаги по устранению политической неопределенности».