Сменился руководитель комитета госинспекции в АПК МСХ Казахстана

Астана. 18 апреля. КазТАГ – Ажар Каджибекова назначена председателем комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Приказом министра сельского хозяйства РК А.Каджибекова назначена на должность председателя комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, с сентября 2017 года она занимала должность руководителя Алматинской областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

В 2014–2017 годах возглавляла департамент научного и кадрового обеспечения АПК МСХ РК, работала в должности директора департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК.