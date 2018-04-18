Учения объединенной системы ПВО стран СНГ пройдут в Минске летом

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Алматы. 18 апреля. КазТАГ – Учения объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ пройдут в августе в столице Беларуси Минске, сообщил первый заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

«Совместное компьютерное командно-штабное учение будет носить название «Региональная безопасность-2018», — цитирует П. Кураченко tvzvezda.ru.

«В сентябре пройдет тренировка с органами управления и дежурными по ПВО силами объединенной системы ПВО, а также двусторонняя тренировка с органами управления и дежурными по ПВО силами ВКС РФ, войсками ПВО и Военно-воздушных сил Узбекистана», — добавил П. Кураленко.

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