Казахстан предложил создать международную платформу для разработки регулирования в сфере электронной коммерции

Алматы. 18 апреля. КазТАГ — Казахстан предложил международному сообществу создать платформу для разработки регулирования в сфере электронной коммерции, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Постоянный представитель РК при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, посол Жанар Айтжанова выступила на мероприятии, организованном Глобальным инновационным форумом в рамках недели электронной коммерции под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)», — говорится в сообщении МИДа.

«Ж. Айтжанова предложила создать сетевую платформу с участием представителей частного сектора и правительств заинтересованных государств, где они могли бы обмениваться опытом и лучшими практиками (bestpractices) в области регулирования электронной коммерции», — указывается в распространенной информации.

Постоянный представитель отметила, что правительство Казахстана приступило к реализации программы по цифровизации различных сфер жизнедеятельности общества. Создание законодательной базы для развития электронной коммерции является одним из приоритетных направлений по реализации программы по цифровизации. Посол также отметила, что с этой целью страна создает соответствующую инфраструктуру и применяет налоговые льготы сроком на 5 лет компаниям, занятым в сфере электронной коммерции.

На сегодняшний день странами-членами ВТО представлено 8 предложений по разработке правил в сфере электронной коммерции в рамках ВТО. В частности, предложения охватывают широкий круг вопросов, включая содействие трансграничной торговле, продвижение безбумажной торговли, транспарентность, признание электронных подписей и контрактов, свободную передачу и защиту частной информации, цифровую безопасность и упрощение правил торговли.

В мероприятии приняли участие министры и послы при ООН и ВТО, а также руководители крупных компаний, оказывающих услуги в области электронной коммерции.