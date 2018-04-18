Казахстан в 2018 г. занял 50-ю строку глобального рейтинга военной мощи

Алматы. 18 апреля. КазТАГ – Казахстан в текущем году занял 50-е место в рейтинге Вооруженных сил Global Firepower Index, улучшив свою позицию на 3 строки.

Всего в списке – 136 стран. Первые три строчки рейтинга занимают США, Россия и Китай. Далее идут Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Германия и Италия. Иран находится на 13-м месте, КНДР – на 18-м.

Вооруженные силы Украины поднялись на 29-е место с 30-го годом ранее, Узбекистан переместился на 39-е место с 48-го, Беларусь – на 41-е с 50-го, Азербайджан занял 53-е место (59-е годом ранее), Афганистан опустился на 71-е место с 68-го, Туркменистан оказался 80-м (84-е в 2017 году), Армения стала 84-й, поднявшись сразу на 11 позиций, Кыргызстан поднялся на 91-е место со 109-го, а Таджикистан – на 96-е со 112-го.

Замыкают рейтинг Суринам, Либерия и Бутан.

Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) составляется с учетом порядка 50 факторов: числа лиц, пригодных к военной службе; объема государственных затрат на армию; мощности военно-воздушных, морских сил и др.