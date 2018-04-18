Ряд назначений в казахстанской армии провел Назарабаев

Астана. 18 апреля. КазТАГ – Ряд назначений в казахстанской армии провел президент РК Нурсултан Назарабаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжениями главы государства назначены: Кайдар Каракулов — командующим десантно-штурмовыми войсками сухопутных войск вооруженных сил (ВС) РК, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана»; Дулат Адырбеков — командующим войсками регионального командования «Астана»; Аскар Жоламанов — командующим ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск ВС РК; Сакен Бекжанов — главнокомандующим военно-морскими силами ВС РК», — сообщили в Акорде в среду.

В связи с переходом на другую работу от должности командующего десантно-штурмовыми войсками сухопутных войск ВС РК освобожден Алмаз Джумакеев, от должности командующего ракетными войсками и артиллерией ВС РК – заместителя главнокомандующего сухопутными войсками по огневому поражению – Лут Альчекенов, от должности главнокомандующего военно-морскими силами ВС РК – Жандарбек Жанзаков.