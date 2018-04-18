Мажилис одобрил поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 г.г.

Астана. 18 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнении в закон РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

«Проектом закона внесены изменения и дополнения в республиканский бюджет 2018 года в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2018-2020 годы. Законопроект направлен на реализацию ежегодных посланий главы государства, пяти новых социальных инициатив президента РК, обеспечение реализации принятых обязательств», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса в среду.

Как отмечается, ввиду улучшения экономической активности с начала текущего года реальный рост ВВП по оценке составит 3,8%, что выше на 0,7 процентных пункта (п.п.) ранее одобренного показателя.

«Номинальный ВВП в 2018 году оценивается в объеме Т57,206 трлн. ВВП на душу населения составит $9,2 тыс. В базовом сценарии цена на нефть повышена с $45 за баррель до $55 за баррель в 2018 году. Прогноз по добыче нефти увеличен на 1 млн тонн и составит 87 млн тонн. Прогноз роста промышленности повышен на 1,2 п.п. Прогноз по экспорту увеличен на $6,4 млрд и составит $53,9 млрд, импорт – на $0,1 млрд. Инфляция сохранится в пределах ранее запланированного коридора – 5-7%», — указывается в заключении.

В то же время уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступлений трансфертов) на 2018 год определен в сумме Т5,718 трлн или увеличен на Т189 млрд. По данным комитета, расходы республиканского бюджета на 2018 год предусматриваются в сумме Т9,643 трлн с увеличением от скорректированного бюджета на Т417 млрд.

«Изменения расходной части республиканского бюджета направлены на реализацию посланий главы государства, пяти социальных инициатив президента РК, обеспечение законодательно закрепленных обязательств. Изменения расходов республиканского бюджета на 2018 год осуществлены 27 администраторами бюджетных программ», — уточняется в документе.

Также отмечается, что дефицит республиканского бюджета на 2018 год составит Т883 млрд или 1,5% к ВВП. Уточненный прогноз поступлений в Национальной фонд РК на 2018 год определен в сумме Т2,005 трлн.