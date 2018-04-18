Предварительная информация о ввозимых в ЕАЭС товарах будет подаваться по единым правилам

Алматы. 18 апреля. КазТАГ — Утвержден единый порядок представления в таможенные органы предварительной информации о товарах, предполагаемых ко ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Обязанность перевозчиков подавать такие сведения о товарах, доставляемых автотранспортом, существует с 2012 года, железнодорожным транспортом – с 2014 года. До вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС порядок представления предварительной информации частично определялся национальным законодательством, что создавало неравные условия для участников рынка из разных государств союза», — говорится в распространенном сообщении.

«Решения коллегии ЕЭК определяют единые для всех союзных стран требования к срокам подачи предварительной информации, устанавливают возможные случаи ее непредставления. Кроме того, определен круг лиц, которые обязаны направлять таможенному органу данные о ввозимых товарах, а также состав таких данных в зависимости от целей их дальнейшего использования», — поясняется в сообщении.

Также сообщается, что утверждена форма предварительного решения о классификации товара в соответствии с единой товарной номенклатурной внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), порядок ее заполнения и внесения изменений.

Форма включает в себя 10 граф, где указываются регистрационный номер предварительного решения, дата окончания его действия, наименование и описание товара и т.д. Такая унификация позволит упростить поиск и идентификацию в единой базе ЕАЭС предварительных решений, вынесенных таможенными органами.

«Предварительное решение является вспомогательной услугой таможенных органов участникам ВЭД в целях избежания недостоверного таможенного декларирования и связанной с ним ответственностью за нарушения. Участник ВЭД вправе обращаться за вынесением предварительного решения о классификации товаров в таможенный орган той страны союза, в которой будет производиться выпуск товара при его помещении под таможенную процедуру», — пояснили в ЕЭК.

Напомним, новый Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет участнику ВЭД заранее подавать данные для формирования транзитной декларации, заявления о помещении товаров на склад временного хранения и других целей. Таким образом, к моменту доставки товара в пункт пропуска в отношении него уже будет вынесено решение о возможности выпуска товара или о форме дополнительного контроля при необходимости. Заранее поданная дополнительная информация позволит сэкономить время перевозчиков при совершении таможенных операций непосредственно в пункте пропуска.

Ожидается, что полный пакет решений ЕЭК в развитие института предварительного информирования будет принят до конца 2018 года.