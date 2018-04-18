По Т500 тыс. получат воины Победы к 9 мая в ВКО

Новости 105 0
Какими суррогатами кормят казахстанцев Какими суррогатами кормят казахстанцев
8414

Усть-Каменогорск. 18 апреля. КазТАГ – По Т500 тыс. получат воины Победы к 9 мая в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в восточном Казахстане, ко Дню Победы получат по Т500 тыс. Управление координации занятости и социальных программ уже направило средства в подведомственные отделы городов и районов. В ближайшее время они будут переведены на счета ветеранов», — сообщила в среду руководитель управления координации занятости и социальных программ ВКО Елена Старенкова.

Она добавила, что городские и районные маслихаты ищут способы обеспечить дополнительными выплатами и тех, на кого средства ранее не были предусмотрены.

«Мы сейчас эти сведения собираем. Труженикам тыла деньги мы не выделяем – в прошлом году мы просили предусмотреть средства на эти цели в городских и районных бюджетах, чтобы людей не обидеть, либо изыскать возможность выделения спонсорских средств. Точная информация будет позже».

На сегодняшний день в ВКО проживают 246 ветеранов ВОВ.

Похожие материалы:

  1. По Т150 тыс. выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в Алматинской области
  2. Более Т190 тыс. получит каждый ветеран ВОВ ко Дню Победы в Кызылорде
  3. Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по вопросам занятости и миграции населения
  4. Парламент РК принял поправки в законодательство по вопросам занятости и миграции населения
  5. Казахстанские обменники получат право торговать золотыми минислитками

Новости партнеров

Загрузка...