Профработы на «Казтелерадио» продлятся до вечера

Алматы. 18 апреля. КазТАГ – Профилактические работы на АО «Казтелерадио» продлятся до 17.00 по времени Астаны, сообщает пресс-служба АО.

«Отключение каналов производится 18 апреля с 03.00 до 17.00 в соответствие с согласованным и утвержденным Обществом графиком профилактических работ и контрольных измерений на оборудовании технических центров Общества на соответствующий год», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Казтелерадио».

Уточняется, что время начала профилактических работ связано с завершением ежедневной сетки практически всех радио телепередач. Среднесуточное вещание большинства телевизионных каналов составляет 20 часов. Исключение составляют радиоканалы с круглосуточным вещанием, но при составлении годового объема вещания телерадиокомпаниями учитывается время, отводимое на профилактические работы. Периодичность и объем профилактических осмотров и ремонта оборудования обеспечивает бесперебойность его действия в течение всего периода между квартальными осмотрами.

Продолжительность профилактических работ до 17.00 связана с необходимостью использования дневного времени суток для проведения работ на всем технологическом оборудовании, а также проверки состояния антенно-фидерных устройств (АФУ), расположенных на антенно-мачтовых сооружениях (АМС). Поэтому, для соблюдения правил техники безопасности при работах на высотных сооружениях необходимо использовать дневное время суток.

«Также необходимо отметить, что подъем по стволу АМС для работы на антенных системах аналогового и цифрового эфирного телевидения требуется обязательное отключение системы электропитания передающих средств, так как все работы с АФУ в пределах зон с превышением норм напряженности электромагнитного поля (ЭМП) запрещаются, известно, что работа АФУ связана с электромагнитными излучениями, вредными для здоровья человека», — подчеркивается в сообщении.

Во время проведения ППР отдельное включение каких-либо государственных и коммерческих телеканалов невозможно, поскольку работы проводятся на всем комплексе оборудования (цепи коммутации, кодирующее, мультиплексирующее, модулирующее оборудование, усилители мощности и антенные системы).