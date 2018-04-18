В ходе проверки анонимной жалобы на начальника ДВД Алматы Кудебаева нарушения не выявлены – МВД РК

Алматы. 18 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. В результате проверки анонимной жалобы на начальника ДВД Алматы Серика Кудебаева указанные факты не подтвердились, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

«Министерством внутренних дел по фактам изложенным в анонимном обращении от имени личного состава ДВД Алматы о неправомерных действиях начальника ДВД генерал-майора полиции С. Кудебаева проведена проверка. В ходе проверки указанные в обращении факты своего подтверждения не нашли», — сказал А. Садубаев в среду.

Он отметил, что приведенная в обращении кадровая политика главы ДВД, якобы выстроенная по принципу родства, также не подтвердилась.

«Перечисленные в обращении начальники УВД (Медеуского, Ауэзовского, Наурызбайского и Алмалинского районов) родственниками С. Кудебаеву не приходятся. Они полностью соответствуют квалификационным требованиям и нарушений установленных кадровых процедур при их назначении допущено не было», — добавил представитель МВД.

Кроме того, по его словам, результаты проведенного во всех службах ДВД и УВД районов анонимного анкетирования свидетельствуют о благополучном морально-психологическом климате среди личного состава и факты поборов денежных средств, а также иных незаконных указаний, в том числе связанных с искусственным повышением служебных показателей со стороны С. Кудебаева, не подтверждают.

Ранее в соцсетях распространялось письмо, адресованное генеральному прокурору РК, министру внутренних дел Казахстана и акиму Алматы якобы от личного состава отдела внутренних дел ДВД Алматы. В сообщении сотрудники полиции просили отстранить от должности действующего начальника ДВД города С. Кудебаева, ссылаясь якобы на ухудшившуюся с его назначением криминогенную обстановку, низкую раскрываемость преступлений, кадровую политику «по принципу личной преданности и родству». Также неизвестные просили провести детальную проверку.

После МВД РК сообщило о проведении проверки и служебного расследования по данному обращению.