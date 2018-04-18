Приплыли: защищать интересы потребителей опять призывают общественные организации

Государственные органы сначала уничтожили одно из знаковых общественных объединений страны за права граждан, а теперь признаются в том, что государственная система по защите прав потребителей бессильна

При министерстве национальной экономики есть комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. Так вот, на днях его заместитель председателя Рустам Ахметов заявил о том, что государству пора признать отсутствие в стране эффективной системы госконтроля по защите прав потребителей.

Сказал он буквально следующее: «Уполномоченный орган занимается лишь координацией деятельности и разъяснением законодательства. Другие госорганы даже не понимают, что они должны защищать права потребителей в своей сфере. Из этого вытекает, что практически все положения закона о защите не обеспечены госконтролем. И если потребитель столкнулся с нарушением этих прав, то он остается наедине с предпринимателем, а чаще с огромной сетью, и защищать свои права будет самостоятельно через суд».

Можно опустить занавес. Государственные органы есть, а защиты прав граждан в потребительской сфере – нет. Чиновники не заточены на то, чтобы вставать, в случае необходимости, на сторону потребителей. У них другие задачи, им не до насущных проблем казахстанцев. Для этого как бы существует выше означенный комитет. Но у комитета нет полномочий, ресурсов, сил и желания защищать тех людей, которые, покупая товары и услуги, столкнулись с нарушением своих прав. Закон хороший, но он не работает.

Кто мог бы появиться на сцене, пока еще не опущен занавес? Правильно, общественные организации. Представитель комитета не скрывает, что была большая надежда на общественные организации. Но и здесь все непросто. Их, желающих своей грудью защищать потребителей в стране более 120, но работает едва лишь половина. Уже неплохо. Но как работает, если не хватает финансирования, а материально-техническая база для проведения экспертиз вообще не создана?

Между тем, многие компании, которые работают в потребительском секторе, все чаще не просто не принимают во внимание закон, но и откровенно его нарушают. Прочитайте, Интернет-газета ZONAKZ уже писала о том, что казахстанские магазины просто игнорируют претензии покупателей, не желают возвращать деньги за товар несоответствующего качества или обменивать его на аналогичный – это стало в порядке вещей. Закон существует сам по себе, компании становятся «царьками», а уязвленные потребители за свои же деньги бьются лбами о закрытые двери, цинизм и тупизм системы. И при этом многие все же идут в общественные организации, которые решают пустяковые (по космическим меркам) проблемы за вполне осязаемые деньги. Иногда это дело принципа.

Но вернемся, как говорится, к нашим баранам. Рустам Ахметов сообщил, что в течение года в комитет поступило более 30 тыс. жалоб от потребителей, причем их количество постоянно растет. Ну как не расти, если закон – лишь некая константа, не возведенная в абсолют?

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Так вот, 74% всех обращений приходится на долю финансовых услуг. В основном люди жалуются на вопросы рефинансирования задолженности и на обслуживание банковских займов. «Не соблюдаются права потребителей в части содержания договоров, не предоставляется полная информация, связанная с комиссией по обслуживанию кредита, навязываются дополнительные банковские услуги, скрывается реальная эффективная ставка по банковским займам», — говорит чиновник.

Значит, и институт банковского омбудсмена бездействует. Люди предпочитают идти проторенными тропами и обращаться в орган, название которого хоть что-то обещает. Но, как видим, не гарантирует. Комитет по защите прав потребителей – лишь статист.

Еще 10% жалоб, по словам Рустама Ахметова, приходится на сферу ЖКХ. Основная проблема в том, что работа КСК непрозрачна: квартиросъемщики не могут получить информацию о тарифах, которые входят в коммунальные платежи, им навязываются услуги сторонних организаций, а общие площади необоснованно и бесконтрольно сдаются в аренду.

Еще 9% всех обращений касаются розничной торговли, и здесь основная масса претензий к срокам и качеству товаров, а также их возврату. Бывает так, что потребитель не может вернуть товар и найти продавца.

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В общем, умозаключение чиновников по поводу соблюдения прав потребителей: система общественного контроля сегодня требует должного финансирования и обеспечения. То есть, нужны деньги, и немалые, чтобы заставить продавцов товаров и поставщиков услуг исполнять их обязанности, прописанные законом.

И как здесь не вспомнить историю ровно четырехлетней давности, когда чиновники, облаченные властью (здесь, как видим, все работает как швейцарские часы), растирали в порошок общественное объединение «Казпотребнадзор»?

Всего три года проработал Казпотребнадзор на рынке Казахстана. Это была яркая вспышка света. Наверняка многие казахстанцы помнят его обзоры и по сути скандальные расследования, которые, безусловно, отстаивали интересы многих казахстанцев и имели явно антикоррупционный оттенок. Организация начала набирать силу, росло цитирование в СМИ и влияние.

Только в 2013 году Казпотребназор провел более 50 разоблачительных мероприятий в сфере здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, полицейского произвола и многие другие. Руководство общественного объединения неутешительно говорило о том, что какую сферу ни возьми, везде выявляются нарушения. Одним из самых скандальных расследований стало получение медицинской справки формы 86: ее, оказалось, можно приобрести без труда в некоторых поликлиниках Алматы. Различались только расценки на услугу.

Но в мае 2013 года над общественным объединением начали сгущаться тучи. И сразу же прогремел гром и заблистали молнии: у Казпотребнадзора с помощью суда отобрали его же бренд, намереваясь создать одноименный при министерстве здравоохранения.

Если посмотреть нынешнюю структуру этого ведомства, вы не найдете в ней даже намека на какой-либо надзор. На могиле Казпотребнадзора поставили массивную гранитную плиту, чтобы, видимо, не поднялся, и крест вдобавок– даже клона не создали.

И после этого говорят, что защищать права потребителей некому…

P . S . Я отправила запрос бывшему руководителю Казпотребнадзора Талгату Абдижаппарову с просьбой прокомментировать ситуацию с защитой прав потребителей. Он ответил так: «К сожалению после того, как госорганы вынудили нашу организацию и моих коллег свернуть деятельность, я принял решение прекратить общественную и экспертную работу. Ввиду отсутствия средств и желания ее продолжать. Также я пришел к пониманию, что деятельность таких организаций в стране успешна только тогда, когда есть конкретные стейкхолдеры, то есть заказчики или выгодоприобретатели. Хотя, все меняется со временем». И в заключение написал сакраментальное: «Как говорится, поживем—посмотрим».

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