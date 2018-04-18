Работа экспертов ОЗХО на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе отложена из-за перестрелки

Алматы. 18 апреля. КазТАГ — Работа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе отложена из-за перестрелки, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Неизвестные устроили перестрелку в районе предполагаемой химатаки в сирийском Думе, по этой причине эксперты ОЗХО пока не могут приступить к работе», — говорится в сообщении в среду со ссылкой на очевидцев.

Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что команда экспертов ООН по безопасности прибыла во вторник в Думу, чтобы оценить ситуацию на месте предполагаемой атаки. Как отметил сирийский дипломат, если эксперты решат, что обстановка там спокойная, то миссия по установлению фактов ОЗХО начнет работу в Думе в среду. По словам Джаафари, решение о прибытии миссии по установлению фактов предстоит сделать только ООН и ОЗХО.

Напомним, 17 апреля стало известно, что американские журналисты не нашли свидетельств химической атаки в Сирии.

Предполагаемая химатака в сирийской Думе якобы была совершена 7 апреля. Утром 14 апреля сообщения о применении боевого отравляющего вещества сирийскими властями стали формальным поводом для нанесения ракетного удара по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов. Как сообщал Пентагон, в операции было задействовано почти вдвое больше ракет, чем при ударе по военному аэродрому Шайрат год назад.

Армия Сирии заявила о перехвате ее системой ПВО 71 крылатой ракеты из примененных 103, а также об отсутствии жертв в результате ракетного удара. Однако стало известно, что трое мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара по объекту близ сирийского г. Хомс.