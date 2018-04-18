Работа экспертов ОЗХО на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе отложена из-за перестрелки

Алматы. 18 апреля. КазТАГ — Работа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе отложена из-за перестрелки, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
«Неизвестные устроили перестрелку в районе предполагаемой химатаки в сирийском Думе, по этой причине эксперты ОЗХО пока не могут приступить к работе», — говорится в сообщении в среду со ссылкой на очевидцев.
Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что команда экспертов ООН по безопасности прибыла во вторник в Думу, чтобы оценить ситуацию на месте предполагаемой атаки. Как отметил сирийский дипломат, если эксперты решат, что обстановка там спокойная, то миссия по установлению фактов ОЗХО начнет работу в Думе в среду. По словам Джаафари, решение о прибытии миссии по установлению фактов предстоит сделать только ООН и ОЗХО.
Напомним, 17 апреля стало известно, что американские журналисты не нашли свидетельств химической атаки в Сирии.
Предполагаемая химатака в сирийской Думе якобы была совершена 7 апреля. Утром 14 апреля сообщения о применении боевого отравляющего вещества сирийскими властями стали формальным поводом для нанесения ракетного удара по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
Армия Сирии заявила о перехвате ее системой ПВО 71 крылатой ракеты из примененных 103, а также об отсутствии жертв в результате ракетного удара. Однако стало известно, что трое мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара по объекту близ сирийского г. Хомс.