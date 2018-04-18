Кызылорда. 18 апреля. КазТАГ – Более 144 тыс. га посевных площадей обработают для борьбы с саранчой в Кызылординской области, передает корреспондент агентства.

«Более 144 тыс. га посевных площадей обработают от саранчи в Кызылординской области. Эти площади подлежат обработке от итальянского пруса и азиатской саранчи, но также будет идти обработка химикатами полей от нестадной саранчи – эта работа пройдет на 68 тыс. га», — сообщил в среду руководитель Кызылординской областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства РК Еркебулан Бекжанов.

При этом он подчеркнул, что «фитосанитарные мероприятия предстоят масштабные».

«Поля будут обрабатывать с 4 дельтапланов и 2 самолетов, также на земле задействуют 14 специальных агрегатов, аэрозольный генератор, опрыскиватели. Работы начнутся с 5 мая», — уточнил глава региональной инспекции.

Из всех 3 видов саранчи, которые встречаются в регионе, наибольшую угрозу, по словам специалистов, представляет саранча азиатская.

«Азиатская саранча в наших краях предпочитает пастись на камыше. Главная посевная культура в Приаралье – рис. Она влагоемкая, рисовые чеки окружены каналами, камыша, соответственно, много. А саранча такое насекомое, которое уничтожит во время нашествия все вокруг», — отметил директор областного филиала РГП «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Абай Айтбаев.

Однако на 2018 год, как отметил спикер, прогнозы по азиатской саранче «не страшные».

«А, вот, в 2019-20120 году, исходя из теории цикличности исхода саранчовых, «азиатка» может пойти на подъем» — добавил А. Айтбаев.