Госпрограмма по оздоровлению банков будет закрыта, акционерам придется вкладывать собственные средства — Назарбаев

Астана. 18 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заслушал годовой отчет Национального банка за 2017 год и акцентировал внимание на государственной поддержке банковской системы и необходимости усиления надзора за деятельностью финансовых институтов со стороны регулятора, сообщила пресс-служба главы государства.

«Государство оказало беспрецедентную поддержку банковской системе, выделив более 3 трлн тенге. В то же время объем кредитов, выданных банками, не увеличился и составил к концу 2017 года порядка 12,7 трлн тенге. Доля неработающих кредитов составила 10%», — приводятся слова Н.Назарбаева в сообщении на сайте Акорды в среду.

«В этом году программа Национального банка по оздоровлению банков, имеющих очень плохие показатели, будет закрыта. Эти банки имеют отрицательные показатели из-за того, что акционеры руководили не эффективно, нарастили долги и не могут обеспечить вкладчикам выполнение своих обязательств. Каким видится выход из сложившейся ситуации? Для сохранения этих банков акционеры должны вложить свои собственные финансовые средства, чтобы вернуть те деньги, которые ранее были ими выведены оттуда», — сказал глава государства.

Н. Назарбаев отдельно остановился на мерах по перезагрузке финансового сектора, обозначенных в Послании этого года народу Казахстана и «Пяти социальных инициативах».

«Сегодня остается проблема долгосрочного кредитования экономики. Необходимо оживить фондовый рынок, а также своевременно и эффективно реагировать на ситуации, возникающие в банковской системе. Ввиду принятия изменений в закон о валютном регулировании, который сегодня обсуждается в парламенте, необходимо начать работу по программе «7-20-25» уже в этом году», — распорядился президент.

«Я прошу депутатов обеих палат ускорить рассмотрение этого вопроса до конца текущей сессии. Это важно для реализации озвученных мной «Пяти моих социальных инициатив», обращенных к каждому гражданину», — сказал он.