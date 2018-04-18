«Правительство готово к худшему. Все три выработанных сценария – пессимистичные». «Аким, какой области может стать премьер-министром». «Зачем правительство тратит миллиарды на иностранных консультантов и социсследования?»

Сетевой Казахстан. 18 апреля 2018г.

SAYASAT . ORG . Нурболат МУСАБАЕВ – «Аким, какой области может стать премьер-министром» — В современной политической культуре Казахстана немало стереотипов и шаблонов. Один из них – премьер-министр должен быть хозяйственником. Причем это реноме в обязательном порядке должно сложиться в регионе, работой «на земле». Однако на практика не все столь категорично – из десяти премьер-министров опыт региональной работы имели шесть персон. В частности, Карим МАСИМОВ, Нурлан БАЛГИМБАЕВ и Касым-Жомарт ТОКАЕВ перед назначением премьер-министром не имели опыта работы в местных исполнительных органах.

«Российский эксперт: «Казахстан, будучи суверенным государством, имеет свою внешнеполитическую концепцию»» — Казахстан серьезнейший партнер России и портить с ним отношения, это не то что выстрелить себе в ногу, а отрезать ее – считает российский политолог Аркадий ДУБНОВ. По его мнению, верность Казахстана миротворческому ресурсу как хозяина Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии не должна никого удивлять. Аркадий Дубнов считает, что было бы странным ожидать от российских союзников безусловной поддержки в виду того, что РФ почти 10 лет идет одна в своих акциях, не советуясь со своими сторонниками.

AZATTYQ . ORG . «Многовекторная политика Астаны под огнем критики?» — После того как Казахстан воздержался при голосовании в Совете Безопасности ООН за российскую резолюцию с требованием осудить удары США и их союзников по Сирии, у такого решения Астаны нашлись как свои сторонники, так и противники.

TIME . KZ . «Правительство готово к худшему» — Казахстанские власти разработали три возможных сценария развития ситуации в стране под влиянием антироссийских санкций. В них вчера посвятил журналистов министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ, рассказав об итогах заседаний совета по экономической политике с участием премьер-министра, состоявшихся 10 и 14 апреля. Все три выработанных сценария — пессимистичные. Прогнозируется дальнейшее повышение в России курса доллара к рублю и соответствующее влияние на Казахстан.

«Минтруда — самозанятым: Что ещё мы можем сделать для вас?» — Это почти сенсация! В Казахстане хотят заинтересовать так называемых самозанятых удобным и копеечным вкладом в казну государства. В предлагаемом налогообложении одни поблажки и никаких репрессий. В Минтруда сообщили, что законопроект по вопросам легализации деятельности неформально занятых, в котором прописан специальный налоговый режим, будет внесен в мажилис не позднее второго квартала этого года.

«Права ли Кексель?» — Или как признание вины может быть гарантией невиновности. В последнее время редакция нашей газеты получает много писем из мест заключения. Сидельцы жалуются на плохое питание, холод в камерах и, разумеется, на несправедливые, с их точки зрения, приговоры. Иногда складывается впечатление, что человеку нужно просто высказаться, поговорить с кем-то, пусть даже заочно. Но жалобы в отдельных посланиях заставляют журналистов начать проверку информации. Так получилось и с письмом бывшего майора КНБ, а ныне заключенного Айдына АЛПЫСБАЕВА.

CARAVAN . KZ . «Даже Telegram падёт под натиском госрегулирования – казахстанский эксперт об ужесточении контроля за интернет-сервисами» — Президент «Интернет Ассоциации Казахстана» Шавкат САБИРОВ рассказал, почему законы в отношении глобальных социальных сетей и мессенджеров будут только ужесточаться — Посмотрите, даже глава Facebook на слушаниях в конгрессе извинялся и сказал, мол, «мы вам всё про всех расскажем, покажем» и так далее. Представьте, социальная сеть с миллиардной аудиторией идёт на уступки и соглашается с правительством. По сути, сегодня только Telegram пытается как-то сопротивляться. Но думаю, что и он в конечном итоге падёт под натиском государственного регулирования.

«Как рост населения Казахстана мешает работать нашим чиновникам» — Когда в августе 2017 года число граждан Казахстана превысило 18 миллионов человек, это был почти праздник для правительства. В конце 2019 года – начале 2020 года мы вполне переступим порог в 19 миллионов. Радоваться надо, мы растем! Но рост населения – это не всегда торжество. Особенно для министерства образования и министерства финансов. Для первого это означает, что число школьников, которых надо учить, увеличивается. А это новые учебники, которые надо написать и издать, новые учителя, которых надо готовить. И новые школы, которые надо построить. На все это нужны деньги, которых у министерства финансов всегда не хватает.

KAPITAL . KZ . «Для чего в Казахстане предлагают создать «ночные суды»?» — Основной идеей «ночных судов» является удобная реализация прав на судебную защиту и упрощение процедуры производства по делу об административных правонарушениях. Участники производства по делу смогут в короткий срок решить вопросы, связанные как с ответственностью сторон, так и с возмещением вреда. Кроме того, экономится их время, позволяя разрешить судебный спор в вечернее время (с 18.30 ч. до 22.00 часов) без отрыва от рабочего графика. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.

KURSIV . KZ . «Депутаты: Зачем правительство тратит миллиарды на иностранных консультантов и социсследования?» — Депутаты мажилиса, рассматривая поправки в республиканский бюджет 2018 года, удивились, зачем правительство выделяет средства на такие программы как привлечение зарубежных консультантов и проведение различных социологических исследований.

FORBES . KZ . «Как идут дела у богатейших бизнесменов Казахстана» — Forbes Kazakhstan изучил, как торгуются акции, принадлежащие Владимиру Киму и Булату УТЕМУРАТОВУ, а также какие бизнес-решения принимают Кенес РАКИШЕВ и Динмухамет ИДРИСОВ.

Захар КУЗМЕНКО – «Во сколько обходятся стране «погрешности» Нацбанка?» — Также непонятно, какова реальная ситуация в банках, которые не смогли поучаствовать в государственной программе оздоровления банковской системы. В заключение хотелось бы сказать, что необходимо срочно менять ситуацию с недостоверностью финансовой и регуляторной отчётности. В такой ситуации Нацбанку и акционерам проблемных банков легко «ловить рыбку в мутной воде». Также очень беспокоит то, что внешние аудиторы не «смогли» увидеть проблемы в Казкоме и в RBK. Эти же компании сейчас аудируют другие банки и крупнейшие компании. В такой ситуации нет никакой уверенности в том, что в будущем государство не будет вновь тратить миллиарды долларов налогоплательщиков на спасение частных и государственных бизнес-организаций.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстан дорого заплатит за ошибки в образовании» — Чем больше Казахстан штампует юристов, тем больше дефицит квалифицированных кадров. И даже престижное западное юридическое образование почти неприменимо в казахстанских реалиях. Почему это произошло и можно ли изменить ситуацию? Об этом беседа казахстанского юриста, профессора Эдуарда МУХАМЕДЖАНОВА и докторанта Университета Пассау (Германия) Оксаны ГЕЛЬФГАТ.

«Независимость судьи – это независимость государства» — Создание законов – это только вершина айсберга. Более серьезный процесс – это правоприменение. Самый прекрасный закон не принесет пользу, если он не будет правильно применяться. И уповать на развитие цифровых технологий явно недостаточно. Об этом в продолжении дискуссии казахстанского юриста, профессора Эдуарда Мухамеджанова и докторанта Университета Пассау (Германия) Оксаны Гельфгат.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Рост инфляции неизбежен — несмотря на действия Нацбанка» — Нацбанк не стал ужесточать свою политику в ответ на ослабление курса тенге к доллару после введения США санкций против РФ. Тем не менее, статистика изменения потребительских цен в Казахстане и России привлекла внимание. Как показывает опыт, после ослабления нацвалюты с тем или иным временным лагом следует и повышение цен на товары и платные услуги для населения. Учитывая, что за время после вступления в силу новых американских санкций рубль ослаб примерно на 10%, а тенге на 3%, вполне логично ожидать и роста инфляции в наших странах.

«Тенге переоценен: реальный курс — 330-360» — Если произойдет очередное колебание нацвалюты в сторону снижения, базовую процентную ставку в июне 2018 года больше не понизят. Нацбанк РК снова снизил базовую ставку — с 9,5 до 9,25 % с коридором колебаний +/—1 %. И это уже третье снижение с начала 2018 года. Напомним, в январе базовая ставка была снижена с 10,25% до 9,75%, а в марте — еще на 0,25%… По словам экономиста Магбата СПАНОВА, снижение базовой ставки в Казахстане постепенно приведет к удешевлению кредитов. Однако оно не будет существенным. Чтобы кредиты стали реально дешевыми, базовую ставку нужно снизить до 5%. А пока что частые изменения — абсолютно нормальный процесс.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.