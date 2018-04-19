503 телефона и более 1 кг наркотических средств изъято в колониях Казахстана в 2017 г.

Астана. 19 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. 503 телефона и более 1 кг наркотических средств изъято в колониях Казахстана в 2017 году, сообщила официальный представитель генеральной прокуратуры РК Оксана Лоскутова.

«Продолжают иметь место факты проноса запрещенных предметов в колонии. В 2017 году изъято 503 телефона и более килограмма наркотических средств», — сказала О. Лоскутова на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, нередко сами сотрудники проносят эти предметы.

«Так, в Таразе вскрыта схема поставки наркотиков заместителем начальника режимного отдела учреждения. В Уральске и г. Аршалы Акмолинской области пресечены попытки проноса девяти мобильных телефонов сотрудниками колонии. В Атырау прокурорами 19 марта и 3 апреля пресечены две попытки сотрудников РГП «Еңбек» провезти на территорию учреждения запрещенные предметы – было изъято 33 сотовых телефона, Wi-Fi модем, наркотики и религиозная литература», — перечислила О. Лоскутова.

Она отметила, что по данным фактам проводится досудебное расследование.