Китай недоволен атакой Запада на Сирию 19.04.2018 15:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 154 0 Востоковед Адиль Каукенов о ключевых моментах китайской политики на Ближнем Востоке Похожие материалы: Иран планирует проложить трассу к Средиземному морю через Ирак, Сирию и Ливан Китай раздумывает над девальвацией юаня из-за проблем в торговле с США МВФ недоволен низкими ценами на газ для населения Украины Ответы премьера и генпрокурора на тему электроснабжения юго-запада Алматы не снимают поставленных мажилисменами вопросов Казахстан не сможет вернуть ушедшие за рубеж бюджетные средства по многомиллиардному проекту электроснабжения юго-запада Алматы