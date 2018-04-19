Экспертное мнение: Пекин опасается любой формы дестабилизации в Центральной Азии

Алматы. 18 апреля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Китай заинтересован, чтобы в странах Центрально-Азиатского региона сохранялась политическая стабильность, считает политолог, директор группы оценки рисков Досым Сатпаев.

«Пекин опасается любой формы дестабилизации в Центрально-Азиатском регионе, потому что дестабилизация в нем может вызвать эффект домино, который затронет и Синьцзян-Уйгурский автономный округ, где есть проблемы с обеспечением безопасности и сепаратистскими настроениями», — заявил он, выступая на XIV международной конференции по риск-менеджменту в четверг.

Поэтому Китай, по мнению эксперта, заинтересован в Шанхайской организации сотрудничества, в первую очередь, «в качестве провайдера региональной безопасности для борьбы с тремя источниками зла: экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом».

Причем террористические риски в Центральной Азии, как считает Д. Сатпаев, продолжают расти.

«Тренды последних лет говорят о том, что часть этих рисков может быть направлена в сторону Китая. Есть интересный тренд – это так называемый религиозный ренессанс в Центральной Азии. Почти во всех центральноазиатских странах большой процент молодежи уходит в религию, в частности в разные направления в исламе. И как Китай будет работать с центральноазиатскими государствами, когда через 15-25 лет большинство из них будет представителем мусульманской уммы? Это тоже очень интересный момент с точки зрения взаимодействия двух культур», — заметил он.

Кроме того, эксперт отметил, что Китай беспокоит безопасность его инвестиций в страны Центральной Азии, в связи с чем он будет проводить политику, направленную на сохранение политической стабильности в регионе.

«Понятно, что Китай поддержит любую форму транзита и смены власти, если она будет обеспечивать сохранение политической стабильности в Центральной Азии и преемственность в политике стран региона», — уверен эксперт.

По его мнению, это необходимо Пекину, в том числе для реализации экономических проектов в рамках инициативы китайской стороны «Экономический пояс Шелкового пути».