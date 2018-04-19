В Казахстане предлагают запретить к реализации единственное жилье должника

Астана. 19 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Министерство финансов РК предлагает запретить к реализации единственное жилье должника.

«Не может быть реализовано единственное жилье должника, не являющееся обеспечением исполнения его обязательств, если размер его жилой площади не превышает 18 кв.м на одного проживающего», — говорится в тезисах минфина к проекту закона РК «О восстановлении платежеспособности граждан РК» и сопутствующему к нему законопроекту.

Однако, по мнению депутата мажилиса Аманжана Жамалова, принятие такого решения приведет к остановке кредитования малого и среднего бизнеса.

«Будут сорваны действующие программы «Нурлы жер», ипотечные программы БВУ и «Жилстройсбербанка», а также озвученная президентом программа «7-20-25» в связи с рисками невозврата кредитов. Тогда как на данный момент рынок ипотеки показывает уверенный рост порядка 80% в год по итогам 2017 года. Таким образом, доступ для значительной части граждан – потенциальных участников программы для улучшения своих жилищных условий будет закрыт», — считает депутат.

По его данным, по состоянию на 1 января 2018 года, портфель ипотечных займов в РК составил Т1,1 трлн, и он будет расти благодаря новым стимулам, предлагаемым правительством РК и бизнесом. Вокруг нового строительства будут создаваться новые рабочие места. Однако норма законопроекта по единственному жилью окажет сдерживающий эффект.

В свою очередь председатель общественного совета минфина Борис Парсегов обратил внимание на то, что в Конституции пока еще написано «право на жилище».

«Лучше не кредитовать под залог единственного жилья, особенно если заемщик имеет семью с несовершеннолетними детьми, банк обязан понимать, что ему не дадут их выселить, либо перенимать зарубежный опыт», — отметил Б.Парсегов.

«У нас сегодня в законе «О жилищных отношениях» есть норма, когда стоит вопрос об изъятии единственного жилища, при наличии свободного остатка акимат может эту квартиру выкупить у банка и потом сдавать в аренду человеку. Но в таком объеме свободных остатков у местного бюджета нет, это нереально», — добавил он.

Он также обратил внимание на опыт Германии, где на базе бывших советских казарм создали так называемое коммунальное жилье.

«Это даже не эконом-класса жилье, это чуть-чуть хуже. Но они этих неплательщиков туда выселяют. И пока он не трудоустроится, не начнет достойно зарабатывать, у него с одной стороны есть крыша над головой, но с другой, если он нормальный человек, у него есть желание все-таки заработать и переехать. А нас не Германия, у нас зимой мороз -40. Хорошо говорить о том, что лишим единственного жилья, пусть думает. А что делать с его семьей, которая окажется на улице в -40? У нас нет сегодня таких домов, чтобы выселять. Это два момента, которые волнуют наш общественный совет, который мы оставили в рекомендациях», — резюмировал глава общественного совета минфина.