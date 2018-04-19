Название законопроекта «О восстановлении платежеспособности граждан РК» порождает утопические иллюзии у населения – Карагусова

Астана.19 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Название законопроекта «О восстановлении платежеспособности граждан РК» порождает утопические иллюзии у населения, считает депутат мажилиса парламента РК Гульжана Карагусова.

«Здесь написано: «восстановление платежеспособности» – уважаемый минфин, как вы будете восстанавливать платежеспособность человеку, у которого ее нет априори? Вы порождаете уже сейчас, а еще ведь закона нет, вы порождаете восприятие, что государство ему восстановит. Назовите так, как он должен работать. Он должен действительно помочь физическому лицу признать себя банкротом, потому что, он попал и здесь я этого не вижу. (…) Как представитель социальной сферы, я против такого названия закона. Категорично. Потому что вы рождаете утопические иллюзии у населения. Ни о каком восстановлении речь не идет», — заявила Г. Карагусова в четверг на заседании в мажилисе на тему «О вопросах банкротства физических лиц».

По ее словам, было сделано «все возможное», чтобы человек не попадал «в такие истории», имея в виду ситуации, где необходимо восстановление платежеспособности.

«Мы сделали в законопроектах все возможное, чтобы предупредить человека и банки, чтобы не встраиваться в такие истории. Мы без конца предупреждаем о мошенниках, обо всем. Мы добились того, что теперь сначала погашается основной долг по кредитам – потом пеня и штрафы. Мы добились того, чтобы людям облегчить. Мы зажали коллекторов. Зачем вы опять обманываете население вот таким названием? Вы видели, сколько огрехов в России – почему вы это не учитываете?» — обратилась мажилисвумен к представителям министерства финансов РК.

В ходе своего выступления она подчеркнула, что выступает «категорично» против предложенного названия закона.

«Мы дали банкам право не выселять человека из квартиры, а перевести его на договор аренды. Человек, просто должен очень хорошо подумать. (…) Надо отрегулировать вот эту выдачу беззалоговых потребительских кредитов. Потому что иногда человека просто вынуждают в магазине взять их», — добавила Г. Карагусова.

Напомним, концепция законопроекта «О восстановлении платежеспособности граждан РК» была представлена во второй половине февраля. Как 22 февраля сообщало МИА КазТАГ, согласно предлагаемым поправкам, должники, выплатившие в Казахстане более половины суммы основного долга, могут получить право сохранить за собой заложенные квартиры. Вместе с тем, дачу взявшими кредиты казахстанцами ложных данных о своей неплатежеспособности в соответствии с концепцией предлагают сделать уголовным преступлением.

Отметим, что, по мнению авторов нового закона и сопутствующих поправок, благодаря законопроекту попавшие в долговую яму граждане Казахстана могут быть избавлены от «нежелания жить». По мнению разработчиков, у должников, прошедших процесс восстановления платежеспособности, отпадет «потребность в социальной поддержке за счет государственных ресурсов», появится «возможность начать вести активную экономическую деятельность, создавая благосостояние для себя, своей семьи и, в целом, для экономики».

9 апреля, как сообщало агентство, в Казахстане был разработан соответствующий законопроект «О восстановлении платежеспособности граждан РК» и пакет сопутствующих поправок. Как отмечают разработчики, предложенный закон регулирует общественные отношения, возникающие при неспособности гражданина Казахстана удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, а также определяет цель, основные принципы и правовые основы открытия процесса восстановления платежеспособности казахстанцев, порядок и условия его осуществления.