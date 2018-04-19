Астана. 19 апреля. КазТАГ — Казахстан изучает опыт Гонконга в борьбе с коррупцией, сообщается на сайте МИД РК.

«Специальный административный район Гонконг КНР с рабочим визитом посетила делегация агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции во главе с заместителем председателя агентства Айгуль Шаимовой. Основными целями визита, организованного при содействии генерального консульства Казахстана в Гонконге, стало изучение уникального опыта САР в противодействии коррупции, ознакомление с деятельностью Гонконгской Независимой комиссии по борьбе с коррупцией, применяемой правоохранительной и превентивной практикой, проводимой образовательной и просветительской работой среди населения», — говорится в сообщении в четверг.

В рамках визита состоялись встречи казахстанской делегации с комиссаром НКБК Саймоном Пэ Юнь-Лу, руководством ключевых департаментов, представителями оперативных, аналитических и обучающих подразделений комиссии.

Гонконгская сторона была проинформирована о принимаемых в Казахстане мерах по повышению прозрачности деятельности госаппарата, совершенствованию государственной службы и противодействию коррупции.

«В свою очередь гонконгские правоохранители презентовали основные этапы развития и приоритеты деятельности Независимой комиссии, позволившие Гонконгу свести к минимуму проявления коррупции в государственном аппарате и уверенно удерживать на протяжении многих лет верхние строчки международных антикоррупционных рейтингов (в Индексе восприятия коррупции «Transparency International» за 2017 г. Гонконг занял 13-ю позицию с 77 баллами)», — отмечается в сообщении.

На примере опыта Казахстана и Гонконга представители антикоррупционных служб обменялись мнениями по вопросу эффективности применяемых сторонами законодательных, оперативно-розыскных, профилактических и стимулирующих мер в борьбе с коррупцией, подчеркивается в сообщении.

Казахстанская делегация ознакомилась с деятельностью Гонконгского Центра антикоррупционных исследований и международного обучения, служащего платформой для обмена опытом и сотрудничества с зарубежными антикоррупционными ведомствами. По итогам переговоров достигнута договоренность о взаимном проведении на межведомственной основе обучающих курсов и тренингов, в том числе для сотрудников правоохранительных органов РК на базе Гонконгского Центра антикоррупционных исследований и международного обучения.