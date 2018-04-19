После смерти ребенка в стоматологии Караганды из обращения изымут медпрепарат «Пропофол-Липуро»

Караганда. 19 апреля. КазТАГ — После смерти ребенка в стоматологии Караганды в Казахстане будет изъято из обращения лекарственное средство «Пропофол-Липуро», сообщает корреспондент.

«Изъято следственными органами лекарственное средство «Пропофол-Липуро» в рамках проверки департамента привлеченными сотрудниками департамента комитета фармации, в количестве 5 флаконов, и направлено в РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы ЛС, ИМН и МТ» города Алматы для проведения экспертизы», — сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Ольга Смирнова.

По ее словам, в настоящее время департамент информирован, что на основании приказа комитета фармации данная серия лекарственного средства «Пропофол-Липуро» 1%, эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл серии 16474033 — отозвана и будет изъята из обращения в Казахстане.

«Согласно пересмотру гистологических препаратов, предоставленных следственными органами с учетом клинико-анамнестических данных, комиссией департамента установлено, что причиной смерти 2-летнего ребенка Семена Арзамасцева явился некорригированный врачом анестезиологом-реаниматологом прогрессирующий отек головного мозга (…) на фоне сочетанной патологии — медикаментозно-индуцированной кардиореспираторной депрессии с апноэ и асистолией и постреанимационной болезни», — уточнила О. Смирнова.

По ее словам, гибель ребенка в условиях стоматологической клиники было возможным предотвратить.

«В ходе проведения проверки департаментом подано исковое заявление в судебные органы для отзыва сертификата специалиста у врача, начаты судебные разбирательства с 9 апреля 2018 года в гражданском суде», — сказала О. Смирнова.

Она также сообщила, что результаты проверки департамента переданы в ДВД Карагандинской области 16 апреля для принятия процессуального решения и оценки действий медицинских работников, допустивших выявленные нарушения.

Как сообщалось, 25 февраля стало известно о том, что в Караганде после получения в стоматологии внутривенной анестезии скончался 2-летний гражданин РФ С. Арзамасцев. По данному факту была начата проверка. В отношении самого медработника, имя которого не раскрывается, было начато досудебное расследование п. 3 ст. 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека).

27 февраля сообщалось, что стоматолог, сделавший укол С. Арзамасцеву, в 2016 году делал анестезию еще одному ребенку – тогда после инъекции умерла 13-летняя Жансая Омарова.

28 февраля в департаменте охраны общественного здоровья Карагандинской области сообщили, что стоматология, где был сделан укол, после которого умерли дети, решила приостановить работу.

Отметим, что на ситуацию с гибелью 13-летней девочки после посещения стоматологии еще в мае 2017 года обращали внимание в парламенте, но, как сообщил в середине марта депутат мажилиса Артур Платонов, в ответ от министерства здравоохранения РК тогда пришло письмо, которое было больше похоже на отписку.