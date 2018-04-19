Казахстанские банки оштрафованы регулятором на Т23 млн в I квартале

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Алматы. 19 апреля. КазТАГ — За первый квартал 2018 года общая сумма штрафов, выставленных комбанкам за различные нарушения, составила более Т23 млн, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«За первый квартал 2018 года общая сумма штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила более 23 млн тенге, в том числе: АО «Банк Астаны» — 18 млн 278 тыс. тенге за непредоставление сведений и информации об операциях клиентов банка, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган; 481 тыс. тенге — за предоставление Национальному банку недостоверной информации в рамках взаимодействия по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

По данным регулятора, АО «Qazaq Banki» оштрафован на Т1 млн 635 тыс. «за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от суммы указания».

Штрафы АО «Нурбанк» составили Т1 млн 924 тыс. – «за направление запроса в кредитное бюро о представлении кредитного отчета без согласия субъекта информации; 226 900 тенге — за утерю правоустанавливающих документов на залоговое имущество по договору банковского займа».

«ДБ АО «Сбербанк России» — 481 тыс. тенге за предоставление Национальному банку недостоверной информации в рамках взаимодействия по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг; 14 716 тенге — за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег) в размере 5% от суммы указания», — уточняет регулятор.

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«АО «Банк ЦентрКредит» — 481 тыс. тенге за предоставление Нацбанку недостоверной информации в рамках взаимодействия по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг; АО «Казкоммерцбанк» — 8938 тенге за нарушение порядка исполнения платежных документов (срока исполнения указания клиента по платежу/переводу денег), в размере 5% от сумы указания», — перечислено в информации.

Как уточняется, «наибольшее количество ограниченных мер воздействия, в том числе санкций, вынесено в отношении АО «Банк Астаны», что составило 16% от общего количества мер».

«АО «Казкоммерцбанк» допущены нарушения по вопросам платежей и переводов денег, а также обслуживания банковского займа, что составляет 13% от принятых мер в отношении банков. Банку вынесено 6 письменных предписаний, 1 письменное предупреждение, а также наложен 1 штраф (за нарушение срока исполнения платежного документа)», — указывается в сообщении.

Нарушения ДБ АО «Сбербанк России» составляют 10% от общего количества нарушений банков. Доля принятых мер в отношении АО «ForteBank» также составляет 10%, при этом большая часть нарушений касаются обслуживания банковского займа.

«Наибольшее количество нарушений по вопросам взыскания денег с банковских счетов клиентов, в том числе в размере более 50% от остатка денег, находящихся на них, выявлено у АО «Народный сберегательный банк Казахстана». В первом квартале 2018 года АО «Народный сберегательный банк Казахстана» вынесено 4 письменных предписания. Также 1 письменное предупреждение за нарушение порядка возврата залогодателю разницы вырученной от реализации заложенного имущества», — информирует пресс-служба Нацбанка.

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