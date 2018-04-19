Руководство «Банка Астаны» заявило о выполнении всех своих обязательств

Алматы. 19 апреля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. АО «Банк Астаны» полностью выполняет свои обязательства и все пруденциальные нормативы регулятора, заявил председатель правления АО «Банка Астаны» Искандер Майлибаев.

«Сейчас банк исполняет и готов исполнять все свои обязательства. Запас ликвидности и имеющиеся активы позволят это сделать. Мы выполняем все регуляторные требования», — заявил он на пресс-конференции в четверг.

По его словам, кредитный портфель банка составляет Т170 млрд, а уровень ликвидности соответствует всем требованиям регулятора.

«Высоколиквидные активы банка составляют Т60 млрд. Это наличность. Это операции РЕПО краткосрочные. Это ценные бумаги. Плюс Т55 млрд – это имущество на балансе в виде объектов коммерческой и жилой недвижимости», — перечислил И. Майлибаев, отвечая на вопрос КазТАГ о том, что представляют собой ликвидные активы банка.

На уточняющий вопрос КазТАГ, является ли недвижимость залоговой, он заверил, что «это активы банка».

При этом предправления «Банка Астаны» отметил, что «существенных оттоков (депозитов из банка – КазТАГ) не наблюдается».

«Банк работает в нормальном режиме», — подчеркнул он.

В то же время И. Майлибаев подтвердил информацию, что сейчас в банке регулятор ведет «плановую комплексную проверку».

«Она истекает на этой неделе. По итогам проверки мы рассчитываем получить предварительный отчет Нацбанка. Но пока мы его не получили», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на совещании по итогам деятельности Национального банка РК Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финучреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Президент потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

Кроме того, на совещании глава государства сообщил о закрытии программы Национального банка РК по оздоровлению финансового сектора и отдельно остановился на мерах по перезагрузке финсектора, обозначенных в Послании 2018 года народу Казахстана и «Пяти социальных инициативах». По его словам, ввиду принятия изменений в закон о валютном регулировании, который обсуждается в парламенте, необходимо начать работу по программе «7-20-25» уже в этом году, и призвал депутатов обеих палат ускорить рассмотрение данного вопроса.