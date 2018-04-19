Руководство «Банка Астаны» заявило о выполнении всех своих обязательств

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Алматы. 19 апреля. КазТАГ – Сергей Зелепухин. АО «Банк Астаны» полностью выполняет свои обязательства и все пруденциальные нормативы регулятора, заявил председатель правления АО «Банка Астаны» Искандер Майлибаев.

«Сейчас банк исполняет и готов исполнять все свои обязательства. Запас ликвидности и имеющиеся активы позволят это сделать. Мы выполняем все регуляторные требования», — заявил он на пресс-конференции в четверг.

По его словам, кредитный портфель банка составляет Т170 млрд, а уровень ликвидности соответствует всем требованиям регулятора.

«Высоколиквидные активы банка составляют Т60 млрд. Это наличность. Это операции РЕПО краткосрочные. Это ценные бумаги. Плюс Т55 млрд – это имущество на балансе в виде объектов коммерческой и жилой недвижимости», — перечислил И. Майлибаев, отвечая на вопрос КазТАГ о том, что представляют собой ликвидные активы банка.

На уточняющий вопрос КазТАГ, является ли недвижимость залоговой, он заверил, что «это активы банка».

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При этом предправления «Банка Астаны» отметил, что «существенных оттоков (депозитов из банка – КазТАГ) не наблюдается».

«Банк работает в нормальном режиме», — подчеркнул он.

В то же время И. Майлибаев подтвердил информацию, что сейчас в банке регулятор ведет «плановую комплексную проверку».

«Она истекает на этой неделе. По итогам проверки мы рассчитываем получить предварительный отчет Нацбанка. Но пока мы его не получили», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на совещании по итогам деятельности Национального банка РК Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финучреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Президент потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

Кроме того, на совещании глава государства сообщил о закрытии программы Национального банка РК по оздоровлению финансового сектора и отдельно остановился на мерах по перезагрузке финсектора, обозначенных в Послании 2018 года народу Казахстана и «Пяти социальных инициативах». По его словам, ввиду принятия изменений в закон о валютном регулировании, который обсуждается в парламенте, необходимо начать работу по программе «7-20-25» уже в этом году, и призвал депутатов обеих палат ускорить рассмотрение данного вопроса.

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