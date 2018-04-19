Астана. 19 апреля. КазТАГ — На большей части Казахстана в четверг сохраняются осадки и туман, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами осадки, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура днем +6+8. По метеоусловиям ожидается рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере города.

В Алматы переменная облачность, ночью небольшой дождь, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +13+15.

В Акмолинском, Павлодарском, Костанайском, Северо-Казахстанском регионах местами усилится ветер 15-20 м/с, местами ожидается туман, +3+8, +2+7, +8+13, +2+7 соответственно. При этом в Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях синоптики прогнозируют дождь.

На территории Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей синоптики прогнозируют туман, +8+13, +7+12 соответственно. При этом в ВКО местами усилится ветер 15-20 м/с, ожидаются осадки.

В Жамбылской области местами усилится ветер 15-20, местами также ожидается туман и кратковременный дождь с грозой, +12+17. В Алматинской и Южно-Казахстанской областях ожидается туман, в ЮКО небольшие осадки, +12+17, +16+21. В Кызылординском регионе небольшой кратковременный дождь с грозой, +17+22.

В Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, +13+18, +14+19, +13+18 соответственно. Между тем в Актюбинском регионе и ЗКО ожидается кратковременный дождь с грозой. В Атырауской области ожидается дождь, +13+18.

В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока Казахстана в связи с прогнозом дождей ожидается формирование паводков, склонового стока. На отдельных реках равнинной территории (Акмолинская, ЗКО, Актюбинская, Костанайская области) и центра республики будут отмечаться колебания уровней воды. На реках СКО будет происходить дальнейшее очищение от ледяных образаний, возможны разливы, подтопления и подъемы уровней воды нижерасположенных гидрологических постов от Сергеевского водохранилища.