С Байконура запущен «Протон» с российским военным спутником серии «Благовест»

Байконур. 19 апреля. КазТАГ – С Байконура в 4.12.00 по времени Астаны с площадки №81 запущена ракета «Протон» с российским военным спутником серии «Благовест», сообщил корреспондент КазТАГ.

Выведение орбитального блока с суборбитальной траектории на целевую орбиту будет осуществлено с помощью маршевого двигателя разгонного блока «Бриз-М». Спутник будет работать на геостационарной орбите в интересах министерства обороны России.

Космический аппарат (КА) серии «Космос» представляет собой второй аппарат из четырех российских спутников связи тяжелого класса в интересах МО РФ «Благовест» производства ОАО «Информационные спутниковые системы» им. М.Решетнева. КА создан на базе негерметичной платформы тяжелого класса «Экспресс-2000». В составе спутника впервые применена полезная нагрузка разработки и изготовления ИСС.

Предыдущий КА серии «Благовест» был запущен с космодрома Байконур 17 августа 2017 года.

Военный спутник оснащен антеннами с контурной диаграммой направленности, волноводами Ка- и Ku-диапазонов частот для высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения телефонной и видеоконференцсвязи.

КА «Благовест» будет выведен на геостационарную орбиту. Срок активного существования КА «Благовест» рассчитан на 15 лет.