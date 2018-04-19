На конвоиров, допустивших побег Токмади, завели уголовное дело

Астана. 19 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. На конвоиров, допустивших побег осужденного бизнесмена Муратхана Токмади, завели уголовное дело, сообщил начальник службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнения генеральной прокуратуры РК Кайрат Жакыпбаев.

«Побег был совершен не из учреждения, а из больницы. Там немножко другие условия. За халатность, допущенную конвоирами, возбуждено уголовное дело. Они будут привлечены к ответственности», — сообщил он.

Как сообщалось, руководителя ТОО «КазСтройСтекло» Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы.

Приговором Алмалинского районного суда г. Алматы он был осужден по п 2. ч. 3 ст. 194 УК РК (вымогательство), ч. 4 ст. 287 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной инспекции средней безопасности.

Напомним, ранее М. Токмади признался в убийстве бывшего главы «Банка ТуранАлем» Ержана Татишева, уточнив, что убил банкира по заказу беглого казахстанского олигарха Мухтара Аблязова. По словам подсудимого, М. Аблязов за убийство предложил ему $4 млн.

Между тем 8 марта 2018 года М. Токмади пытался совершить побег, когда находился на лечении в медучреждении в Таразе и был пойман 9 марта.