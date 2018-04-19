Парламент Кубы утвердил нового лидера страны

Алматы. 19 апреля. КазТАГ – Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель, сообщают российские СМИ.

«Парламент Кубы утвердил М. Диас-Канеля в должности главы государственного совета республики — высшей в стране. Он стал первым лидером Кубы не из семьи Кастро с 1959 года», — говорится в сообщении РБК.

«В своем выступлении после объявления результатов голосования Диас-Канель объявил, что видит в качестве своей основной задачи сохранение преемственности идей кубинской революции, «лидером которой остается Рауль Кастро». Новый лидер Кубы также объявил, что внешняя и внутренняя политика республики останется неизменной», — ссылается РБК на сообщение Reuters.

58-летний М. Диас-Канель с марта 2012 года занимал должность заместителя председателя Совета министров по вопросам образования, науки, культуры и спорта. 24 февраля 2013 года был назначен первым заместителем председателя государственного совета и Совета министров Кубы.​

Напомним, предыдущий лидер страны Рауль Кастро возглавлял Кубу с февраля 2008 года, должность он получил после своего старшего брата Фиделя. С 1976 года Рауль был первым вице-президентом республики и фактическим преемником Фиделя Кастро, 1,5 года он исполнял обязанности главы республики после досрочной отставки старшего брата из-за болезни.

До своей официальной отставки с поста главы госсовета Кубы 86-летний Р. Кастро неоднократно заявлял, что баллотироваться на третий срок не намерен. В декабре 2017 года он объявил, что покинет пост в апреле 2018 года. С апреля 2011 года Р. Кастро также является первым секретарем Компартии Кубы.