Ж/д администрации Казахстана и Вьетнама будут использовать транспортную инфраструктуру двух стран при перевозке грузов

19 апреля 2018 года, г.Астана. 16-20 апреля 2018 года делегация АО «НК «ҚТЖ» во главе с вице-президентом Компании по логистике Санжаром Елюбаевым приняла участие в XXXIII заседании Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) в г.Дананг (Социалистическая Республика Вьетнам).

В ходе заседания рассмотрены и утверждены результаты деятельности рабочих органов ОСЖД за 2017 год, обсуждены вопросы в области грузовых и пассажирских перевозок, инфраструктуры, подвижного состава, кодирования и информатики, финансов и расчетов, профессионального обучения и подготовки кадров.

Также рассмотрены вопросы о ходе проведения Международной межправительственной конференции по принятию текста Конвенции о прямом международном железнодорожном сообщении, членстве в ОСЖД Республики Корея, а также ряд других организационных вопросов.

Участниками Конференции отмечено успешное выполнение Программы, а также результаты деятельности рабочих органов ОСЖД в 2017 году. Стороны одобрили отчёт о деятельности Организации за 2017 год, утвердили Программу работы ОСЖД на 2019 год и последующие годы.

Отмечена координирующая роль ОСЖД, позволяющая эффективно выполнять принятые решения и взятые на себя обязательства по реализации бизнес задач, стоящих перед железнодорожными администрациями с целью привлечения клиентов.

Деятельность ОСЖД в настоящее время все больше привлекает внимание потенциальных партнеров железнодорожного транспорта, расширяя горизонты сотрудничества со странами Южной, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии.

В заседании Конференции приняли участие руководители железных дорог стран-членов ОСЖД, представители наблюдателей, присоединенных железнодорожных предприятий и Комитета ОСЖД, а также международных организаций.

В рамках ХХХIII заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД вице-президент АО «НК «ҚТЖ» С. Елюбаев и гендиректор ГО «Вьетнамская железная дорога» Ву Та Тунг провели первое заседание рабочей группы по вопросам совместной работы в транспортно-логистической отрасли. На встрече также приняли участие представители вьетнамских транспортных компаний «RATRA Co.» и «Ханойская перевозочная компания».

Стороны обсудили исполнение Меморандума о сотрудничестве между АО «НК «ҚТЖ» и ГО «ВЖД», подписанного в феврале 2017 года и договорились развивать совместные логистические маршруты через казахстанско-китайский терминал в порту Ляньюньган и китайско-вьетнамский железнодорожный погранпереход Пинсян – Донгданг для обеспечения прямых контейнерных поездов в двустороннем сообщении, а также в направлении Европы, России, стран Центральной Азии и обратно.

Также, Вице-президент АО «НК «ҚТЖ» Санжар Елюбаев встретился с заместителем гендиректора Китайских железных дорог Чень Чжунином. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Отмечалось важность использования инфраструктурных возможностей РК и СРВ при перевозке грузов через вьетнамские морские порты, логистический терминал в китайском порту Ляньюньган и Сухой порт СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». На заседании принял участие черезвычайный и полномочный посол РК во Вьетнаме Б.М.Жумаханов.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол первого заседание рабочей группы.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»