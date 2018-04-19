Сирия передала России две неразорвавшиеся при ударе США крылатые ракеты

Алматы. 19 апреля. КазТАГ — Военные Сирии передали России две несдетонировавших крылатые ракеты, обнаруженные после авиаудара по сирийским объектам, совершенного США, Великобританией и Францией 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве. ​

«Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера (17 апреля) были переданы русским военным», — рассказал источник в четверг.

По его словам, эти ракеты 18 апреля были отправлены на самолете в Россию.

Напомним, авиаудар по Сирии был нанесен Соединенными Штатами, Британией и Францией в ночь на 14 апреля. Всего по сирийской территории было выпущено более сотни ракет. США и союзники назвали эти удары ответом на возможную химическую атаку в городе Думе, расположенном в Восточной Гуте. В «химатаке» они обвиняют Башара Асада. Официальный Дамаск эти обвинения отвергает.