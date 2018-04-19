Назарбаев поздравил Саргсяна с назначением на пост премьера Армении

Астана. 19 апреля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост премьера Армении, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уверен, что ваш политический опыт и профессионализм будут способствовать развитию и процветанию Республики Армения. Надеюсь, что сложившиеся теплые и дружественные отношения между Казахстаном и Арменией будут укрепляться на благо народов двух государств. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на этой ответственной должности, а дружественному народу Армении – мира и благополучия», — написал Н. Назарбаев в поздравительной телеграмме в четверг.

Напомним, С. Саргсян был избран на пост главы правительства страны 17 апреля. Согласно поправкам в Конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018 года премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008 по 2018 год С. Саргсян был президентом Армении. После него должность занял Армен Саркисян, который, согласно тем же поправкам, получает представительские функции.

В отличие от президента, который теперь может занимать свой пост не более одного семилетнего срока, премьер-министр может избираться в Армении неограниченное количество раз.

Отметим, что избрание С. Саргсяна вызвало массовые недовольства со стороны оппозиции, которые устроили в Армении многочисленные акции протеста.