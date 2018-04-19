Около 1 млн казахстанцев имеют просроченную задолженность по банковским займам

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Астана. 19 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Около 1 млн казахстанцев имеют просроченную задолженность по банковским займам, сообщил вице-министр финансов Канат Баедилов.

«Если говорить о количестве, то в среднем порядка 1 млн граждан имеют просроченную задолженность по банковским займам либо имеют налоговую задолженность, либо в отношении них имеются неисполненные исполнительные листы», — сообщил он в ходе очередного заседания в мажилисе парламента на тему: «О вопросах банкротства физических лиц».

По данным экспертов Всемирного банка, в странах, где вводилась процедура банкротства физлиц, количество поданных заявлений в первый год ее введения было незначительным по отношению к общему количеству населения.

«К примеру, в России в течение 2015 года подано всего лишь 32 тыс. заявлений, в Латвии — всего 5 заявлений, в Эстонии — 304, в Литве — 156. Исходя из среднеарифметического показателя удельного веса по указанным странам, можно предположить, что в первый год к нам обратится около 2 тыс. граждан. Но это только гипотетический прогноз», — отметил вице-министр финансов.

По его словам, приведенная статистика не позволяет определить потенциальное количество граждан, которые обратятся в уполномоченный орган для открытия процесса восстановления платежеспособности. Так, проектом закона «О банкротстве физических лиц» предусмотрены определенные критерии, при соответствии которым физическое лицо вправе обратиться в уполномоченный орган для открытия процесса.

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«Основным критерием является тест на неплатежеспособность. То есть долг гражданина на дату подачи заявления должен превышать суммарный размер его активов, а обязательства не исполняются им свыше трех месяцев. Если должник имеет долг по банковскому займу, то до открытия процедуры он обязан обратиться в банк о пересмотре условий его кредитования. Иными словами, для того чтобы применить процесс восстановления, гражданину необходимо понимать, превышает ли его сумма просроченной задолженности стоимость имеющихся у него активов», — сказал он.

Он пояснил, что процесс восстановления платежеспособности состоит из процедуры восстановления платежеспособности на основе плана и процедуры реализации имущества физического лица — должника на основании решения суда.

Законопроект планируется до 20 апреля внести в правительство, а в июне – в парламент. Введение в действие планируется с 1 января 2021 года.

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