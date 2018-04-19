Алматы. 19 апреля. КазТАГ – Президента РК Нурсултана Назарбаева ожидают с визитом в Турции этим летом, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов находится с официальным визитом в Турецкой Республике. В центре переговоров в Анкаре — проработка содержательных вопросов предстоящего официального визита президента Казахстана Н. Назарбаева в Турцию летом этого года. Стороны также готовятся к заседанию совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством глав двух государств», — говорится в распространенном МИДом сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров К.Абдрахманова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу стороны договорились в скором времени завершить согласование повестки дня и проектов документов, выносимых на подписание в рамках визита президента Казахстана в Анкару.

Также прорабатывается заключение ряда экономических контрактов. Наиболее перспективными сферами сотрудничества являются транспорт, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, туризм. Казахстан заинтересован в развитии транспортно-транзитного потенциала двух стран.

В ходе переговоров собеседники также выступили за дальнейшее укрепление Астанинского процесса по Сирии.

«В условиях продолжающегося конфликта в Сирии Астана остается единственной эффективной площадкой для достижения прекращения кровопролития в Сирии. Странами-гарантами – Турцией, Россией и Ираном — созданы трехсторонний механизм по мониторингу режима прекращения боевых действий, рабочая группа по обмену задержанными, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, подписан меморандум о создании зон деэскалации», — говорится в пресс-релизе.

«Сегодня Астанинский процесс нуждается не только в продолжении, но и большей международной поддержке во благо улучшения ситуации на местах. При этом мы все должны полностью поддерживать Женевскую площадку под эгидой ООН как платформу для политического урегулирования», — подчеркнул К.Абдрахманов.

Кроме того, Турция остается приоритетным инвестиционным партнером Казахстана.

«Правительства двух стран работают над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Р.Эрдогана в Астану в сентябре прошлого года. Сторонами осуществляется совместная экономическая программа «Новая синергия», — напоминает пресс-служба МИДа.

В целом с участием турецких инвесторов реализовано 32 проекта в несырьевых секторах экономики на сумму $1,4 млрд.

В 2017 году товарооборот между Казахстаном и Турцией в сравнении с предыдущим годом вырос на 28% и составил $1,9 млрд.