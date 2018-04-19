Алматы. 19 апреля. КазТАГ — Почти 600 дворов отремонтируют в этом году в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Начиная реконструкцию тех же улиц и проспектов (в Алматы – КазТАГ), было бы неправильно закрывать глаза на сегодняшнее состояние наших алматинских дворов. И если в прошлом году нами было благоустроено 455 дворовых площадок, то в этом году дополнительно будут отремонтированы уже 585 дворов во всех районах города», — сказал аким города Бауыржан Байбек в ходе осмотра улиц Алматы в четверг.

Отмечается, что в текущем году в Алматы запланирован ремонт 157 улиц протяженностью 155 км, а также демонтаж трамвайных путей на улицах Макатаева, Байтурсынова и Жарокова с их последующим благоустройством. В рамках продолжающейся алматинской реконструкции будут обновлены и модернизированы ряд ключевых проспектов и улиц города, в том числе Абая, Аблай хана, Достык, Назарбаева и др.

«До конца года в Бостандыкском районе отремонтируют 36 улиц и установят 11 дополнительных остановочных комплексов. Будет обновлена арычная сеть общей протяженностью 7,4 км. Запланирован капитальный ремонт 12 подземных и 7 надземных пешеходных переходов. С учетом рекомендаций жителей района будут облагорожены и благоустроены парки «Южный» и «Дружба», — уточняет пресс-служба.

В свою очередь по улице Гагарина будет произведено обустройство тротуаров для пешеходов, установка арычных лотков, демонтаж неиспользуемых конструкций и незаконных пристроек на общественных пространствах, а также озеленение улицы.

Вместе с тем, если в прошлом году в Бостандыкском районе капитальным ремонтом было охвачено 30 дворовых территорий, то уже этим летом начнется модернизация 130 дворов.

Ранее аким Алматы поручил провести обследование тротуаров на предмет незаконного захвата различными пристройками, затрудняющими движение пешеходов. Для предотвращения стихийных парковок и повышения безопасности пешеходов планируется сужение заездов с улиц и соответствующее обустройство тротуаров.