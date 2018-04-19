Алматы. 19 апреля. КазТАГ – Состояние дорог СНГ изучат власти Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана посредством автопробега, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.

«В период с 6 по 26 августа состоится международный автопробег. Маршрут пролегает по территории России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана: Москва–Казань–Уфа–Челябинск– Курган–Петропавловск–Кокшетау– Щучинск–Астана–Балхаш–Алматы– Каракол–Чолпон-Ата–Балыкчи– Нарын–Джалал-Абад–Ош (новая дорога Север-Юг)–Андижан–Ташкент– Самарканд–Навои–Бухара. Протяженность пути – около 6 тыс. км. Целью международного автопробега является изучение условий на международных автомобильных дорогах стран-участниц СНГ», — говорится в сообщении.

Организаторами отраслевого ралли являются межправительственный совет дорожников (МСД), министерство по инвестициям и развитию РК, министерство транспорта РФ, министерство транспорта и дорог КР и государственный комитет РУ. В числе задач также изучение состояния вспомогательной инфраструктуры, включая автомобильные пограничные пункты пропуска на границе сопредельных государств, а также мониторинг хода строительства новых международных автомобильных дорог, в том числе альтернативной автомобильной дороги «Север-Юг» в Кыргызстана. Также запланировано проведение ряда встреч с руководством транспортных и дорожных ведомств 4 стран на старте, финише и по пути следования с целью обсуждения актуальных проблем отрасли, вопросов, касающихся состояния и развития международных автомобильных дорог, а также повышения уровня культуры участников дорожного движения. Вместе с тем запланировано осуществление приборного мониторинга технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог по маршруту следования автоколонны.

«В рамках пробега будет осуществлен ряд мероприятий МСД по пути следования колонны: международные научно-практические конференции, совещания, заседания МСД, встречи с общественностью и так далее. Перед стартом пробега и по его результатам запланированы пресс-конференции официальных руководителей от МСД. Автопробег будет осуществлен в 4 этапа, программа которых формируется при поддержке правительств, губернаторов, мэров и дорожных администраций городов, по территориям которых пролегает маршрут пробега», — добавили в посольстве России в Казахстане.